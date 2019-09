Oroscopo Paolo Fox oggi | 19 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi italiani. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio tv molto conosciuto, ospite di trasmissioni tv come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri e in radio su LatteMiele.

Ma cosa prevede Fox per oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 19 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, come dicevano i latini: carpe diem. È il momento infatti per il vostro segno di cogliere l’attimo e sfruttare tutte le occasioni che si dovessero presentare, anche perché poi altrimenti potrebbe essere troppo tardi. Qualche difficoltà tra venerdì e sabato, a causa della Luna in opposizione. Se avete dunque dei progetti importanti in ballo, portateli avanti tra oggi e domani.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, avete una Luna favorevole che vi assisterà sia nella giornata di oggi che in quella di domani. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox l’influenza di Saturno e Marte vi favoriranno anche dal punto di vista lavorativo. In particolare per chi è in cerca di nuove opportunità di carriera. Dovete soltanto credere di più nelle vostre capacità ed essere maggiormente ottimisti.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

ACQUARIO

Cari Acquario, quella di oggi 19 settembre 2019 sarà secondo l’oroscopo di Paolo Fox una giornata davvero pesante per il vostro segno. Armatevi dunque della giusta calma e pazienza. In generale infatti questa settimana è leggermente migliore di quella precedente, perché avete iniziato una fase di recupero sia a livello fisico che mentale. Un po’ di stress e di ansia perché avete tanti impegni e tante cose da fare contemporaneamente: cercate l’aiuto di una persona fidata.

PESCI

Potrebbero interessarti L’oroscopo di oggi 19 settembre 2019 di TPI: ecco le previsioni del giorno segno per segno Oroscopo Paolo Fox oggi per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione | 19 settembre 2019 Oroscopo Paolo Fox oggi per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro | 19 settembre 2019

Amici dei Pesci, nelle ultime settimane avete vissuto un periodo complesso sotto tanti punti di vista, ma per fortuna le cose miglioreranno nel breve tempo. Le prossime settimane infatti saranno in discesa, e riuscirete finalmente a risolvere malintesi e litigi del passato. Se qualcuno prova a mettervi il bastone fra le ruote, voi andate dritti per la vostra strada, senza innervosirvi inutilmente.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI E CANCRO

LE PREVISIONI DI OGGI PER LEONE, VERGINE, BILANCIA E SCORPIONE

Oroscopo Paolo Fox oggi: il segno fortunato del 19 settembre

Il segno più fortunato di oggi secondo il guru degli astrologi italiani è quello del Capricorno. Avete un quadro astrale davvero ottimo, che vi sorregge sia dal punto di vista sentimentale che da quello lavorativo.