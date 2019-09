Oroscopo Paolo Fox oggi | 19 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox è considerato il guru degli astrologi italiani. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri ma non solo.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni di oggi, giovedì 19 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

LEONE

Amici del Leone, prosegue per voi un periodo decisamente sottotono. Tutta questa settimana, infatti, è partita con il piede sbagliato, e le cose continuano a non migliorare. Per fortuna le cose miglioreranno già da venerdì, e vi preparerete così a vivere un weekend… da leoni! L’amore va a gonfie vele, almeno quello, grazie all’assistenza di Venere. Un pianeta che vi sorregge anche sul lavoro, soprattutto per chi sta avviando nuovi progetti professionali.

VERGINE

Cari Vergine, in questa fase non sono mancati gli imprevisti e le cose da risolvere. Per fortuna, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, tutto questo presto sarà solo un brutto ricordo, perché le stelle vi aiuteranno a tornare sulla retta via. Sul lavoro potreste valutare seriamente l’idea di dare un taglio netto e cambiare vita professionale, magari trasferendovi in un’altra città. Accogliete con ottimismo le novità, l’anno nuovo porterà infatti grandi soddisfazioni e opportunità.

BILANCIA

Amici della Bilancia, l’oroscopo di Paolo Fox vede tanti pensieri si affastellano nella vostra testa e non vi danno modo di essere sereni. Cercate di mantenere la calma e ritrovare la serenità di un tempo. Imprevisti e difficoltà non mancano a nessuno, ma voi non abbattetevi. Fatevi forza trovando conforto in una persona cara, come il partner o un amico stretto, che potrà darvi giusti consigli. Novità positive in amore grazie all’influenza di Mercurio e Venere.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi vede particolarmente polemici e pronti a fare la guerra, soprattutto nei confronti di chi non la pensa come voi. Dal vostro punto di vista, d’altronde, non avete alcuna voglia di cambiare prospettiva e idee. Le stelle favoriscono nuovi incontri e nuovi rapporti, mentre sarà difficile recuperare quelli che si sono interrotti a causa di gravi malintesi.

Oroscopo Paolo Fox oggi: il segno fortunato del 19 settembre

Il segno fortunato di oggi è sicuramente quello dello Scorpione. Anche se siete polemici come non mai, le stelle favoriscono nuovi incontri e la nascita di nuovi rapporti.