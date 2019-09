Oroscopo Paolo Fox oggi | 19 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi in Italia. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia. Doti che l’astrologo mette sempre in mostra quando è ospite di trasmissioni televisive come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri e in radio su LatteMiele.

Ma cosa prevede Fox per oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 19 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Amici dell’Ariete, una giornata piuttosto complessa e difficile soprattutto dal punto di vista delle relazioni. Chi vive una relazione lunga e stabile, ad esempio, potrebbe avere dei litigi o discussioni con il proprio partner, forse perché ultimamente lo avete trascurato troppo. La giornata più difficile per il vostro segno sarà quella di domenica, durante la quale sarete nervosi come non mai, tanto da sentire il bisogno di fuggire via.

TORO

Amici del Toro, le stelle vi assistono nella giornata di oggi 19 settembre 2019, soprattutto nella prima parte, ricorda l’oroscopo di Paolo Fox. In amore attendetevi grandi novità in particolare dalla seconda metà di questa settimana: storie nate da poco, infatti, potrebbero finalmente stabilizzarsi, facendo sviluppare qualcosa di bello e importante. Chi è single invece potrebbe fare nuovi incontri. Portate avanti i vostri progetti e obiettivi, anche sul lavoro. Saranno ricompensati.

GEMELLI

Cari Gemelli, si sta avvicinando un fine settimana davvero molto interessante per il vostro segno secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi. Le storie che stanno nascendo in questo periodo potranno lasciarvi ottime sensazioni. D’altronde sentite una gran voglia e necessità di amare e lanciarvi in nuove avventure. Se vivete una storia stabile ma nell’ultimo mese avete fatto i conti con tensioni e litigi, adesso è il momento giusto per recuperare.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi continua per voi un periodo decisamente sottotono. D’altronde tutta questa settimana non è stata certo indimenticabile. Finalmente però questa fase sta per terminare, e già da domenica rialzerete la testa, recuperando energie e rimettendovi in gioco. In amore le novità migliori arriveranno a partire da ottobre. In generale forse dovreste un po’ riorganizzare la vostra vita, specie a livello professionale.

Il segno fortunato del 19 settembre

Il segno fortunato di oggi è sicuramente quello del Tor. Una giornata da incorniciare, soprattutto nella prima parte. Grandi novità in particolare in amore, dove potrete finalmente incontrare l’anima gemella.