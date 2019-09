Oroscopo Paolo Fox oggi | 18 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox è considerato il guru degli astrologi italiani. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri ma non solo.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni di oggi, mercoledì 18 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

LEONE

Amici del Leone, in questi momenti siete un po’ giù di morale perché qualcuno a cui tenete particolarmente potrebbe avervi voltato le spalle. Il vostro carattere forte, infatti, vi spinge a essere sempre al centro dell’attenzione, e non sopportate il fatto di non essere protagonisti. Anche al lavoro, inoltre, si prevedono per voi giornate difficili, in cui avete dato il massimo e per questo avete speso parecchie energie. Avete assoluto bisogno di rilassarvi.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi ricorda che avete affrontato un periodo davvero difficile, ma ora tornate a vedere la luce fuori dal tunnel. Questa fase negativa, infatti, sembra ormai volgere al capolinea, e potete così rialzare la testa. Per alcuni sono stati momenti duri sul lavoro, per altri in amore. Vi siete sentiti per questo abbattuti e con poca voglia di fare. Tornate in forma smagliante uscendo, divertendovi e facendo sport. Guardate al futuro con ottimismo.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

BILANCIA

Amici della Bilancia, amate il vostro lavoro, ma ultimamente è diventato davvero pensante e difficile da sostenere. Le responsabilità sono aumentate, e con esse anche i pensieri e lo stress. Forse è il caso di iniziare a guardarvi intorno e cercare qualcos’altro, pur rimanendo nel vostro ambito professionale. Un ambiente più sereno e disteso vi aiuterà a ritrovare serenità anche nel privato. Così facendo, inoltre, avete trascurato troppo l’amore.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi siete particolarmente concreti e razionali. Non amate le cose fatte in maniera superficiale, né chi non ci mette la giusta attenzione e precisione in ciò che fa. Questo potrebbe attirarvi inimicizie e antipatie. Rischiate di essere quelli seri e un po’ noiosi della vostra compagnia. Voi portate avanti con decisione le vostre scelte, ma ricordatevi che poi non potrete tornare indietro.

Potrebbero interessarti Oroscopo oggi Paolo Fox, Branko e TPI: le previsioni del giorno | 18 settembre 2019 Oroscopo Paolo Fox oggi per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci | 18 settembre 2019 Oroscopo Paolo Fox oggi per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro | 18 settembre 2019

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI E CANCRO

LE PREVISIONI DI OGGI PER SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Oroscopo Paolo Fox oggi: il segno fortunato del 18 settembre

Il segno fortunato di oggi è sicuramente quello della Vergine: uscite da un periodo davvero difficile per il vostro segno, durante il quale avete affrontato numerose insidie. Ora è il momento di rialzare la testa.