Oroscopo Paolo Fox oggi | 17 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi italiani. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia che mette sempre in mostra quando è ospite di trasmissioni televisive come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri e in radio su Latte e Miele.

Ma cosa prevede Fox per oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 17 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, un periodo non facile per il vostro segno. Vivete infatti soprattutto in amore pressioni e stress non indifferenti, che si protraggono ormai da mesi e sembrano non cessare. Mantenete la calma ed evitate inutili discussioni, in particolare nei rapporti con il partner. Le difficoltà insomma non mancano, ma la vostra fermezza vi farà oltrepassare anche questo momento no.

TORO

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi per il vostro segno è arrivato finalmente il momento di innovare e di lanciarvi in nuove entusiasmanti avventure. Normalmente siete piuttosto conservatori, ma forse è il caso di accettare dei cambiamenti, che però potrebbero farvi paura. C’è chi deve cambiare casa o il lavoro: preparatevi per tempo, la vita infatti riserva sempre belle sorprese. Giornate ottimali in tal senso, soprattutto fino a giovedì.

GEMELLI

Cari Gemelli, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi ricorda come ultimamente in amore potreste aver avuto pesanti discussioni con il vostro partner. In generale una settimana in cui potreste recuperare molto, dopo un periodo davvero difficile per il vostro segno. Circondatevi, soprattutto in vista del weekend, delle persone che più vi possono far bene e hanno stima di voi. Il momento di rialzare la testa, anzi di una totale rinascita, è ormai vicina per voi, e vi porterà a vivere una fine di anno davvero al top.

CANCRO

Cari Cancro, una settimana davvero positiva secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi per il vostro segno. Le stelle infatti vi sorridono e sono dalla vostra parte. Vi si prospettano davanti grandi novità sotto molti punti di vista, ma voi non sentite di avere la forza giusta per affrontarle. Se qualcuno vi mette il bastone fra le ruote o se ci sono discussioni in famiglia, cercate di non rispondere alle provocazioni.

Il segno fortunato del 17 settembre

Il segno di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox è senz’altro quello del Cancro: avete le stelle dalla vostra parte. Approfittatene per realizzare i vostri obiettivi in tutto e per tutto, anche se potreste avere l’impressione di non avere la forza giusta.