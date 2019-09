Oroscopo Paolo Fox oggi | 16 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Ma cosa prevede Fox per oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 16 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete attraversato una fase delicata, siete stanchi delle cattive esperienze ma potete finalmente fermarvi perché Giove transita nel vostro segno e vi guiderà alla riscossa. Non dovete più accontentarvi delle briciole, puntate al menù da otto portate. Le discussioni in questo periodo non sono mancate, a casa come al lavoro, ma da questa seconda metà del mese tutto andrà per il meglio, avrete le vostre soddisfazioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, non dovete buttarvi giù con il morale. Se avete avuto brutte esperienze in passato, non è detto che queste ricapiteranno ogni volta. Anzi, se avete un sogno nel cassetto, in quest’altra metà dell’anno potreste vederlo realizzato, l’importante è credere sempre in quello che fate. In passato qualcuno vi ha ferito e non vi sentite ancora pronti all’amore, ma non dovreste chiudere la porta ogni volta che qualcuno bussa.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo Paolo Fox questo sarà un periodo molto positivo per quelli nati sotto il vostro segno. Agosto non è stato clemente con voi, l’estate 2019 non è stata delle migliori, per fortuna l’autunno procederà a braccetto con le stelle. Fino a giovedì evitate sforzi inutili, avete ancora qualcosa da smaltire e non dovete mettere sotto pressione il fisico e la mente per cose futili.

PESCI

Cari amici dei Pesci, secondo Paolo Fox questa sarà una settimana di pace e serenità, riducete le polemiche all’osso e vedrete che tutto andrà per il meglio. Se avete avvertito una certa pressione negli ultimi tempi, state certi che da oggi in poi il peso sulle spalle non ci sarà più. Chi ha provato sulla propria pelle una rottura (sentimentale o d’amicizia) nell’ultimo periodo potrà contare su una ripresa molto più rapida. La Luna in opposizione però non vi priverà del nervosismo.

il segno fortunato del 16 settembre

Il segno più fortunato di oggi secondo il guru degli astrologi italiani è quello dell’Acquario: questo è un periodo piacevole per voi, state cercando di riprendervi da una pessima estate, avete riscontrato problemi fisici che ancora vi danno qualche noia, ma vedrete che evitando di esagerare tutto andrà per il meglio.