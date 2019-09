Oroscopo Paolo Fox oggi | 16 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox è considerato il guru degli astrologi italiani. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri ma non solo.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni di oggi, lunedì 16 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

LEONE

Il quadro astrale della vostra settimana è molto positivo cari Leone. Nonostante qualche piccolo dilemma tra martedì e giovedì, il resto della settimana sarà una piacevole scoperta. Siete in una fase di revisione e avvertite una discreta pressione nelle vostre decisioni, soltanto chi sarà fortemente motivato e determinato potrà raggiungere i propri obiettivi e riscattare qualche soddisfazione. Cercate di non eccedere, lo sfarzo non colpisce sempre in positivo.

VERGINE

Cari Vergine, secondo Paolo Fox da oggi inizia una fase astrale propizia il cui culmine è prefissato nel 2020. Siete accompagnati in modo favorevole dalle stelle in questo periodo, quindi non giocate troppo sulla difensiva in questo periodo, piuttosto ponetevi un obiettivo da raggiungere e attaccate con convinzione. Non lasciate spazio alla timidezza, non vi porterà da nessuna parte. Date spazio all’amore.

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox questo sarà un lunedì sottotono per voi, il primo di sette giorni piuttosto mogi anche se già da domani dovreste iniziare a riprendere un po’ di serenità. State attraversando un periodo di forte tensione, la pressione è alle stelle e il lavoro vi dà il tormento, troppe responsabilità gravano sulle vostre spalle e il peso inizia a schiacciarvi. Non rigettate il malessere sulla vostra storia d’amore, sarebbe un grave errore.

SCORPIONE

Cari amici dello Scorpione, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vede la Luna opposta che vi darà filo da torcere per questo inizio settimana. Se state pensando di tagliare un po’ di rami secchi e di chiudere la porta in faccia a qualche situazione scomoda, riflettete a lungo sul da farsi perché potrebbe essere definitivo e sarà impossibile per voi tornare indietro. Non lasciate prevalere la permalosità e non vedete tutto come un grosso ostacolo, potete anche arginarlo con un sorriso.

Oroscopo Paolo Fox oggi: il segno fortunato del 16 settembre

Il segno fortunato di oggi è sicuramente quello della Vergine: secondo Paolo Fox questo è un periodo fortunato per voi e anziché giocare in difesa dovreste puntare all’attacco ma con grandi convinzioni.