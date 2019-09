Oroscopo Paolo Fox oggi | 16 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi italiani. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia che mette sempre in mostra quando è ospite di trasmissioni televisive come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri e in radio su Latte e Miele.

Ma cosa prevede Fox per oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 16 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata importante anche se molto faticosa. State vivendo un periodo significativo dove ogni gesto conta. Dovete mettere a fuoco alcuni obiettivi e perfezionare il metodo, vedrete che puntando in alto riuscirete a volare. Nessuno è arrivato dove è arrivato con la strada spianata, gli ostacoli saranno sempre presenti ed è forse proprio sconfiggendoli uno ad uno che la vittoria avrà un sapore più dolce.

TORO

Cari amici del Toro, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata di transizione per voi. La Luna da martedì transita nel vostro segno e fino a giovedì le stelle saranno dalla vostra parte, quindi conviene portare pazienza e poi approfittare del colpo di fortuna per sbilanciarvi un po’.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox questa sarà una giornata di recupero. L’inizio del mese non è stato così promettente, ha soltanto incrementato i vostri dubbi, ma finalmente potrete puntare sul cavallo vincente, soprattutto in amore. Questa potrebbe trasformarsi in una settimana interessante per il vostro cuore solitario, ma non mancheranno gli ostacoli professionali ed economici che vi daranno qualche pensiero di troppo.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi vede tantissimi dubbi affollare la vostra testa. Sarà una settimana faticosa se iniziate con il piede sbagliato, non dovreste arrovellarvi il cervello con problemi che non esistono, vivete con serenità soprattutto il prossimo weekend che promette allegria e spensieratezza, un cocktail di cui avete estremamente bisogno.

Il segno fortunato del 16 settembre

Il segno di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox è senz’altro quello dei Gemelli, che riscopriranno la voglia di amare e di essere amati. Il vostro cuore solitario può finalmente rimettersi in gioco.