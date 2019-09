Oroscopo Paolo Fox oggi | 15 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni tv come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri e in radio su Latte e Miele.

Ma cosa prevede Fox per oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 15 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

SAGITTARIO

I nati sotto il segno del Sagittario sono attesi da una domenica abbastanza difficile da affrontare. Sono tante le sfide che si pareranno sul vostro cammino e voi siete già abbastanza stressati da una giornata vissuta al massimo. Il risultato sarà una giornata piena di voglia di evadere. Racimolate i vostri migliori amici, un’auto e via all’avventura, senza pensare a niente.

CAPRICORNO

Amici del Capricorno, per voi l’oroscopo di oggi di Paolo Fox è molto chiaro: basta temporeggiare, è da mesi che una decisione è lì pronta per voi. Forzatevi a pensare, ponderate pro e contro e poi fate finalmente la vostra scelta. Anche perché alcuni treni, nella vita, passano una sola volta. Nel frattempo, arriverà finalmente una bella gratificazione sul lavoro.

ACQUARIO

Voi dell’Acquario avete una monetina fortunata e dovete scegliere, in questa domenica, in quale fontana gettarla. Cosa ha la precedenza nella vostra vita? L’amore o il lavoro? Decidete in fretta, anche perché in serata riceverete una bella notizia da festeggiare come si deve.

PESCI

Amici dei Pesci, per voi invece l’oroscopo di oggi di Paolo Fox dà davvero poche buone notizie. Forse nessuna. Siete stanchi di alcune situazioni in famiglia che stentano a cambiare in meglio nonostante i vostri grandi sforzi. Che fare? Le stelle vi consigliano di cambiare obiettivo, di distrarvi con qualcosa che vi faccia soffrire meno. Forse alcune discussioni si placheranno solo con il passare del tempo.

Oroscopo Paolo Fox oggi: il segno fortunato del 15 settembre

Il segno più fortunato di oggi secondo il guru degli astrologi italiani è quello dell’Acquario: grazie al vostro buonumore, tutto sembrerà più facile e alla vostra portata. Avete però una grande responsabilità: dopo mesi di attesa, dovete decidere che direzione dare alla vostra vita. Serve stabilire le priorità. Abbiate coraggio.