Oroscopo Paolo Fox oggi | 15 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox è considerato il guru degli astrologi italiani. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri ma non solo.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni di oggi, domenica 15 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

LEONE

I nati sotto il segno del Leone dovranno mettersi il cuore in pace: non sarà una domenica facile. I vostri problemi economici, uniti a un lavoro che non vi soddisfa appieno, vi perseguitano anche nel weekend. Vorreste tanto cambiare alcuni aspetti della vostra vita, ma non è per niente facile per voi. Che fare? Accettate i consigli di chi vi vuol bene veramente e non vede la situazione con interessi di parte.

VERGINE

Amici della Vergine, per voi l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede una giornata imprevedibile e positiva. Nonostante sia weekend, molti di voi non si distrarranno dal lavoro: del resto, in un momento così florido per voi, vale la pena investire qualche energia in più per raggiungere i vostri obiettivi. Occhio però a non trascurare troppo la famiglia. E anche al portafogli!

BILANCIA

I nati sotto il segno della Bilancia vedono finalmente la luce in fondo al tunnel. Non è stata una settimana agevole sotto tanti punti di vista, ma adesso le vostre quotazioni sono in rapida ascesa. Il merito è della vostra forza di volontà, che vi ha fatto superare grandi ostacoli e vi proietta a una domenica passata tutta in famiglia o con gli amici. Senza pensieri.

SCORPIONE

Per voi dello Scorpione invece le stelle non saranno particolarmente benevole. L’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede una giornata piena di dubbi: non siete in forma a livello fisico e provate fatica per ogni cosa che dovete fare. Il consiglio è quello di curare meglio il vostro corpo e la vostra alimentazione: vedrete che tutto diventerà più facile in automatico.

Oroscopo Paolo Fox oggi: il segno fortunato del 15 settembre

Il segno fortunato di oggi è sicuramente quello della Vergine, protagonista di una giornata piena di impegni lavorativi ma altrettanto piena di soddisfazioni. Era da tanto che l’oroscopo di Paolo Fox non vi sorrideva così: oggi è il vostro giorno.