Oroscopo Paolo Fox oggi | 15 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi italiani. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia che mette sempre in mostra quando è ospite di trasmissioni televisive come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri e in radio su Latte e Miele.

Ma cosa prevede Fox per oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 15 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

I nati sotto il segno dell’Ariete si preparino a una domenica abbastanza complicata. È un periodo pieno di confusione, soprattutto in amore. Il rapporto con il partner ultimamente è stato sporcato da discussioni che reputate inutili. Forse è il momento che tutti i nodi vengano al pettine: usate l’arma del dialogo, non quella delle accuse.

TORO

Amici del Toro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox promette stelle benevole e tanta fortuna. Sarà una domenica ricca di occasioni, che aspettano soltanto di essere colte al meglio. Impegnatevi a fondo in ogni cosa che fate: non fate caso alla stanchezza, per riposare avrete tempo più avanti. Adesso è l’ora di trottare senza guardare in faccia a nessuno.

GEMELLI

Per voi dei Gemelli, arriva una domenica molto positiva. Fin dal mattino sarete allegri e con tanta voglia di fare. Il vostro entusiasmo sarà contagioso per amici e parenti: decidete voi il programma della giornata, ma divertitevi e non pensate al lavoro. Occhio agli affari, ci saranno buone occasioni di guadagno.

CANCRO

Amici del Cancro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox promette molto bene. Vi troverete davanti a diversi bivi e le scelte che farete potrebbero significare molto per la vostra vita. Soprattutto sul lavoro, infatti, vi aspettano decisioni importantissime: abbiate coraggio, anche se significa mettere da parte una persona molto importante per voi.

Il segno fortunato del 15 settembre

Il segno di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox è senz’altro quello dei Gemelli, che grazie al loro buon umore vivranno una giornata perfetta senza intoppi di nessun tipo. Ad avercene di giornate così!