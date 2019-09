Oroscopo Paolo Fox oggi | 14 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni tv come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri e in radio su Latte e Miele.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 14 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, una giornata all’insegna dell’incertezza e dei dubbi per il vostro segno. Questo perché siete chiamati a prendere una serie di decisioni importanti per il vostro futuro, e volete stare molto attenti per non incorrere in errori.

In questi casi potete farvi consigliare da una persona fidata. Amici e persone speciali, infatti, servono a far sì che non facciate la scelta sbagliata.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede un po’ sospettosi, perché non riuscite a capire fino in fondo i comportamenti di alcune persone che vi circondano. In questa giornata potreste trasformarvi in dei detective, capaci di tutto pur di indagare su cosa sta succedendo.

Possibile che ci sia qualche discussione con i vostri familiari. Cercate di capire anche le loro ragioni e di trovare un punto d’incontro. Farà bene a voi e a loro.

ACQUARIO

Cari amici dell’Acquario, una giornata in cui siete particolarmente idealisti e un po’ con la testa sulle nuvole. Eppure gli impegni che vi si porranno davanti a breve richiedono grande concretezza e fermezza, per cui tornate sulla Terra. Se pensate di non farcela, fatevi aiutare da una persona a voi vicina, ma meno sognatrice. A volte è meglio stare con i piedi per terra.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi la Luna nel segno vi rende particolarmente strani e sovra pensiero. Siete un po’ smarriti, perché avete un po’ perso le certezze che vi hanno accompagnato finora. Fate un punto sulla vostra vita e su dove state andando. Prendetevi un po’ di tempo per voi.

Forse è il caso di ricominciare da zero? Quali sono i vostri obiettivi? Il weekend è il momento giusto per rifletterci su.

Oroscopo Paolo Fox oggi: il segno fortunato del 14 settembre

Il segno più fortunato di oggi secondo il guru degli astrologi italiani è quello dell’Acquario. Siete un po’ idealisti e con la testa sopra le nuvole, ma è il caso di ritrovare la giusta sicurezza in voi stessi.