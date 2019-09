Oroscopo Paolo Fox oggi | 14 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi italiani. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia che mette sempre in mostra quando è ospite di trasmissioni televisive come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri e in radio su Latte e Miele.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 14 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX DAL 9 AL 15 SETTEMBRE

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, in quest’ultima settimana sono successe un po’ di cose che vi hanno tolto serenità. In particolare potreste aver litigato con una persona importante per la vostra vita e questo vi ha destabilizzato. Dovete ovviamente farvi perdonare.

Come? Dimostratevi volenterosi durante questa giornata e cercate di dimostrare di voler seriamente cambiare il vostro atteggiamento.

TORO

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox possibile qualche discussione sul lavoro a causa della Luna in Pesci congiunta a Nettuno e in opposizione a Marte. Non è facile per voi accettare punti di vista diversi dal vostro, ma dovere rassegnarvi: esiste anche chi la pensa diversamente.

Apritevi a opinioni diverse e dimostratevi più disponibili all’ascolto. Ne trarrete giovamento.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

GEMELLI

Cari amici dei Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox una giornata in cui non sarete particolarmente di buon umore a causa della Luna in Pesci. Trovate nella giornata di oggi 14 settembre 2019 l’aspetto negativo in tutto quello che affrontate e vi capita davanti.

Mantenete la calma, anche se questa potrebbe essere una di quelle giornate in cui vi va davvero tutto storto. Vi siete alzati con il piede sbagliato? Prendetela con del sano umorismo. Vi sarà utile.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

CANCRO

Cari amici del Cancro, oggi avrete più difficoltà nel centrare il vostro obiettivo che avete in mente da tempo. Avete perso infatti un po’ di energia e ottimismo, e per questo siete scarichi. Per fortuna è arrivato il weekend e potrete approfittarne per recuperare un po’ di energie.

Eppure non dovete rinunciare ai vostri sogni e ai vostri obiettivi, d’altronde – statene certi – questa fase negativa passerà presto.

LE PREVISIONI DI OGGI PER LEONE, VERGINE, BILANCIA E SCORPIONE

LE PREVISIONI DI OGGI PER SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Il segno fortunato del 14 settembre

Il segno di oggi è senz’altro quello dell’Ariete: riuscirete infatti a superare, con la vostra diplomazia, litigi e discussioni avute con il partner. Parlatevi faccia a faccia.