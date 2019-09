Oroscopo Paolo Fox oggi | 13 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 13 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di Paolo Fox vi invita alla prudenza durante il fine settimana, non siete baciati dalla fortuna quest’oggi quindi non forzate la mano, lasciate che la vita vada da sola. Dovete soltanto aspettare il momento giusto. Queste saranno giornate all’insegna della pigrizia, non avrete voglia di fare granché, siete anche abbastanza distratti. Concedetevi un po’ di meritato riposo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questo sarà un venerdì di duro lavoro per voi su tutti i fronti a detta di Paolo Fox. Avrete una buona occasione tra le mani che vi ripagherà degli sforzi fatti finora, Luna e Urano sono in aspetto favorevole e prepareranno il terreno per un cambiamento. La prossima metà del mese promette maggiori soddisfazioni, mantenete la vostra positività e ottimismo, saranno chiavi indispensabili per affrontare il futuro.

ACQUARIO

Cari amici dell’Acquario, secondo Paolo Fox siete tormentati da dubbi inesistenti, vi lasciate sopraffare da cose che in realtà non esistono, non distorcete la realtà soltanto perché vi fa comodo così. Evitate di perdere la calma, soprattutto se non esistono ovvi motivi, evitando di rovinarvi il fine settimana.

PESCI

Cari Pesci, con la Luna nel segno avrete un’armonia garantita anche dall’influenza di Urano che vi darà una spinta a coltivare maggiormente i vostri rapporti interpersonali. Di recente avete scovato nuovi interessi che stimolano maggiormente il vostro intelletto, avete voglia di qualcosa di nuovo che vi aiuti a sconfiggere la monotonia.

Oroscopo Paolo Fox oggi: il segno fortunato del 13 settembre

Il segno più fortunato di oggi secondo il guru degli astrologi italiani Paolo Fox è quello del Capricorno: siete pronti per un cambiamento che è nell’aria già da tempo ormai, volete qualcosa che vi emozioni, un brivido lungo la schiena, soprattutto dal punto di vista professionale. Forse questo non sarà il mese migliore dell’anno, ma cercate di essere positivi, il meglio deve ancora venire.