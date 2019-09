Oroscopo Paolo Fox oggi | 13 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox è considerato il guru degli astrologi italiani. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri ma non solo.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni di oggi, venerdì 13 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

LEONE

Cari amici del Leone, qualche imprevisto vi ha messo di cattivo umore, sono piccole preoccupazioni che sommate potrebbero causare una leggera ansia, ma non temete, avrete modo di risolvere ogni problema, l’importante è essere razionali ed evitare coinvolgimenti emotivi. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, se qualcosa vi fa soffrire dovete lasciarla andare, se non esiste soluzione è inutile continuare a stare male. Entro novembre arriverà un Giove favorevole che vi aiuterà nelle sfide. Approfittate del fine settimana per godere delle belle emozioni.

VERGINE

Cari amici della Vergine, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata da dedicare alle persone care. Se avete una relazione a cui dare conto o se volete trascorrere più tempo con amici e parenti, questa sarà la giornata ideale per mettere da parte tutto il resto e focalizzarvi sugli affetti. Il weekend prevede delle giornate più complicate da gestire.

BILANCIA

Cari Bilancia, non preoccupatevi dei numerosi impegni perché non dovrete gestirli da soli. Chi vi sta vicino imparerà a supportarvi anche nei vostri progetti, imparate a valutare anche i dettagli e non soffermatevi soltanto all’apparenza. Non sprecate energie inutili, le stelle vi consigliano di risparmiare finché potete e di capire bene cosa volete dal futuro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, la giornata di oggi secondo Paolo Fox sarà molto positiva per quelli nati sotto il vostro segno. Chi è abile a muoversi sotto i riflettori non avrà problemi d’immagine, assicuratevi che gli altri sappiano dare il giusto valore al vostro lavoro. In questo periodo la situazione economica è in leggera crisi, ma avrete belle opportunità per rimettervi in piedi. L’unica area grigia è l’amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi: il segno fortunato del 13 settembre

Il segno fortunato di oggi è sicuramente quello della Bilancia. Non dovrete combattere da soli le vostre battaglie, amici e colleghi vi daranno il loro forte supporto e sarete in grado di gestire tutti gli ostacoli. Vi piace sognare ad occhi aperti, quindi prendetevi del tempo da dedicare ai vostri sogni e per pensare al futuro: la progettazione è molto importante.