Oroscopo Paolo Fox oggi | 13 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi italiani. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia che mette sempre in mostra quando è ospite di trasmissioni televisive come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri e radiofoniche su Latte e Miele.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 13 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, la giornata di oggi secondo Paolo Fox vi metterà davanti a una fase di transizione. Da domenica la Luna sarà nel vostro segno e vi aiuterà a realizzare nuovi obiettivi in amore. Nel frattempo, non rifiutate i compiti che reputate minori nella vostra professione, non sottovalutate le capacità degli altri e neanche le vostre. Ogni esperienza può tornare utile e non abbiamo sempre la possibilità di scegliere. Da questo venerdì avrete modo di affrontare alcune questioni in sospeso, prendetele di petto e non tentennate.

TORO

Cari amici del Toro, quella di oggi sarà una giornata impegnativa per voi. Finalmente avrete l’occasione di dimostrare le vostre capacità, ciò significa che dovrete rimboccarvi le maniche e sfruttare in modo saggio le vostre energie. Il vostro carisma non lascia indifferenti, alcune persone vi prenderanno come punto di riferimento per affrontare determinate scelte di vita. Cogliete l’occasione per crearvi degli alleati nell’ambito lavorativo, questo è il momento perfetto per agire e consolidare la vostra posizione a lavoro.

GEMELLI

Cari amici dei Gemelli, evitate di sfoggiare la vostra vena polemica nella giornata di oggi, potreste imbattervi in qualcuno che ha più voglia di voi di litigare e da questi conflitti non ne nascerebbe nulla di buono. Siate più positivi e cercate di mantenere la calma. Secondo Paolo Fox dovreste mostrare più modestia, siate pazienti e potreste ottenere quello che desiderate senza correre rischi inutili. L’aspetto economico della vostra vita al momento vi preoccupa un po’, complice una forte insoddisfazione a livello professionale.

CANCRO

Cari amici del Cancro, secondo il guru delle stelle il vostro sarà un venerdì speciale. Approfittate della libertà in modo intelligente, Urano sarà dalla vostra parte fino a metà maggio dell’anno prossimo e questa condizione astrologica stimolerà maggiormente la vostra vena creativa, sia nel lavoro che nella vita privata. Se siete a caccia dell’anima gemella, quella di oggi potrebbe essere la giornata adatta per trovare l’amore.

Il segno fortunato del 13 settembre

Il segno di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox è senz’altro quello del Cancro: l’appoggio di Urano fino all’anno prossimo vi permetterà di essere molto più creativi nella vita privata e nella vostra professione. Se non avete ancora trovato l’anima gemella, non scoraggiatevi e guardatevi attorno, quella di oggi potrebbe essere la giornata perfetta per voi.