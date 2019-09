Oroscopo Paolo Fox oggi | 12 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni tv come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri e radiofoniche su Latte e Miele.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 12 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX DAL 9 AL 15 SETTEMBRE

SAGITTARIO

Amici del Sagittario, non è proprio il momento più brillante della vostra vita. In questi giorni vi siete sentiti letteralmente impotenti davanti a un evento che non potevate né prevedere, né evitare. Adesso però è il momento di rialzare la testa, anche perché ci sono delle persone per voi importanti che aspettano soltanto di essere guidate.

CAPRICORNO

Voi del Capricorno in questa giornata di metà settembre vi sentirete finalmente liberi. Liberi di vivere una storia d’amore alla luce del sole, di fare finalmente il lavoro che desideravate da anni, di godervi la famiglia senza pensare ai problemi. L’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi dà una carica di ottimismo per le prossime settimane. Anche per chi, tra voi, si sente davanti a un bivio e non sa cosa fare della sua vita.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

ACQUARIO

Amici dell’Acquario, siete sempre più convinti delle vostre armi. Sia sul lavoro che in ambito sentimentale, non siete più insicuri come nei giorni scorsi. Siete molto fissati sull’amore e finalmente avete l’occasione di passare del tempo con la persona amata, senza interferenze o paure. Date il vostro meglio.

PESCI

La Luna entra in Pesci e stando alle previsioni dell’oroscopo di oggi di Paolo Fox regala a tutti i nati sotto questo segno una giornata da veri protagonisti. Dovrete affrontare diverse situazioni difficili da gestire, ma avrete tutte le carte in regola per avere successo. Ottimo anche il fiuto per gli investimenti, in attesa di un ottobre positivo in tutti i settori.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI E CANCRO

LE PREVISIONI DI OGGI PER LEONE, VERGINE, BILANCIA E SCORPIONE

Oroscopo Paolo Fox oggi: il segno fortunato del 12 settembre

Il segno più fortunato di oggi secondo il guru degli astrologi italiani è quello dei Pesci, che iniziano a portare a casa i risultati positivi del passaggio della Luna sul loro segno. Ottime possibilità di successo sul lavoro, ma non solo. Sarà un giovedì ricco di sorprese per voi.