Oroscopo Paolo Fox oggi | 12 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox è considerato il guru degli astrologi italiani. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri ma non solo.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni di oggi, giovedì 12 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

LEONE

Amici del Leone, la Luna smette finalmente di essere in opposizione al vostro segno e vi regala un momento di respiro. Approfittate di questa giornata di giovedì 12 settembre per riposare, non cedere allo stress e soprattutto non addossarvi colpe e responsabilità. Nel weekend vi sentirete ancora meglio: sarà il momento di prendere decisioni importanti sul vostro futuro.

VERGINE

Per la Vergine, l’oroscopo di Paolo Fox afferma che da oggi inizia un periodo molto favorevole: nonostante un po’ di stanchezza, dovuta ai ritmi davvero insostenibili al lavoro, vi sentirete bene psicologicamente e pronti a nuove sfide. Qualcuno di voi dovrà avere a che fare con qualche acciacco di salute. Buone notizie anche in amore, sebbene ultimamente stiate vivendo un periodo di forte gelosia nei confronti del partner. Cercate di essere più rilassati.

BILANCIA

I nati sotto il segno della Bilancia dovrebbero porre maggiore attenzione ai propri risparmi. Purtroppo, molti di voi non sono ancora riusciti a raggiungere una stabilità economica, dunque dovete stare attenti alle spese. Nel frattempo, fate attenzione a qualche discussione di troppo in amore. Cercate un compromesso.

SCORPIONE

Amici dello Scorpione, oggi l’oroscopo di Paolo Fox vi porta due buone notizie. La prima è che questo giovedì sarà per voi una giornata molto semplice, di grande relax, durante la quale potrete dedicarvi ai vostri hobby senza stress e preoccupazioni. La seconda è che molti di voi ritroveranno l’amore, dopo un periodo difficile. Approfittatene.

Oroscopo Paolo Fox oggi: il segno fortunato del 12 settembre

Il segno fortunato di oggi è sicuramente quello dello Scorpione: molti dei nati sotto questo segno, infatti, potranno godersi una giornata di sano relax, lontano dal lavoro e da tutto ciò che provoca insicurezze e paure.