Oroscopo Paolo Fox oggi | 12 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi italiani. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia che mette sempre in mostra quando è ospite di trasmissioni televisive come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri e radiofoniche su Latte e Miele.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 12 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX DAL 9 AL 15 SETTEMBRE

ARIETE

Amici dell’Ariete, siete sempre alla ricerca di nuove sfide. Siete delle persone che non si accontentano dei traguardi raggiunti, ma aspirano sempre a qualcosa di più. In questa giornata, potreste ricevere un incarico che vi incuriosisce molto. Tuffatevi a pieno nella nuova esperienza, anche a costo di qualche sacrificio in più.

TORO

Per il Toro, questa giornata sarà molto positiva. Approfittatene per iniziare a pianificare un viaggio o un evento molto particolare che ci sarà a inizio anno nuovo, è il momento giusto. L’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede per voi un giovedì pieno di coraggio. Di cambiare, ma anche di scegliere tra alternative invitanti.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

GEMELLI

Amici dei Gemelli, preparatevi a una giornata molto pesante, durante la quale sarete perennemente impegnati a dirimere controversie e a rimpiangere un tempo ormai passato. Il consiglio delle stelle è quello di non farvi sovrastare dal malumore e dal nervosismo, anche perché ben presto arriveranno momenti migliori. Siate forti.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

CANCRO

Per il Cancro inizia un trittico di giorni nei quali vi sentirete in grande spolvero. Approfittate delle stelle benevole per risultare vincenti in molti settori della vostra vita. È in arrivo per voi una grande possibilità di rivalsa, soprattutto sul lavoro, e una fase altamente favorevole in ambito sentimentale.

LE PREVISIONI DI OGGI PER LEONE, VERGINE, BILANCIA E SCORPIONE

LE PREVISIONI DI OGGI PER SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Il segno fortunato del 12 settembre

Il segno di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox è senz’altro quello del Cancro, che fino al weekend sarà coperto dalle stelle benevole. Tanta fortuna in arrivo, tanto sul lavoro quanto in amore: sta a voi metterla a frutto.