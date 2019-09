Oroscopo Paolo Fox oggi | 11 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Mercoledì 11 settembre – Paolo Fox è considerato il guru degli astrologi italiani. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri ma non solo.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 11 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX DAL 9 AL 15 SETTEMBRE

LEONE

Cari amici del Leone, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata importante per quelli del vostro segno che dovranno prendere una decisione, anche se forse questo non è il periodo ideale per esporsi così tanto. L’ideale sarebbe lasciare le cose per conto proprio, sarà quel che sarà, prendersi del tempo per riflettere e lasciare che il mondo faccia tutto il resto. Lasciare da parte l’impulso potrebbe premiarvi, adottate un atteggiamento più diplomatico. Il weekend vi propone alcuni incontri interessanti dal punto di vista sentimentale, la Luna è dalla vostra parte.

VERGINE

Cari amici della Vergine, dovreste modificare alcune cattive abitudini nella vostra vita, soprattutto quella professionale. Marte e Nettuno opposti non vi aiutano a prendere una decisione, quindi ragionate bene sul da farsi e non lasciatevi ingannare dalla scelta più facile perché potrebbe essere la più rischiosa. Questo è un periodo impegnativo per voi, avete molte responsabilità sulle vostre spalle, sono giornate frenetiche e dovete adottare prudenza, anche nell’aspetto economico.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, secondo l’oroscopo di Paolo Fox questo sarà un mercoledì interessante da dedicare ai sentimenti, il vostro partner sarà in vena di coccole e sprizzerà amore da ogni poro. Venere è sempre più vicina, da sabato entrerà nel vostro cielo e le stelle raccomandano un briciolo di prudenza in più, imparare a gestire al meglio le vostre finanze, in questo periodo potreste prendere diverse decisioni sbagliate quindi meglio non esagerare.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

SCORPIONE

Cari amici dello Scorpione, questo è un periodo importante per dare le giuste priorità alle persone giuste, quelle che contano di più per il vostro cuore. Anche i colleghi si dimostreranno particolarmente vicini alla vostra causa, non allontanateli. Gli amici non dovrebbero contare soltanto nel momento del bisogno, quindi coltivate di più le vostre relazioni interpersonali: se ci sono tensioni nei vostri rapporti, estinguetele. Alcuni di voi potrebbero sentirsi soffocati dall’ambiente circostante, forse perché ostile o poco stimolante.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI E CANCRO

LE PREVISIONI DI OGGI PER SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Oroscopo Paolo Fox oggi: il segno fortunato dell’11 settembre

Il segno fortunato di oggi, 11 settembre 2019, è sicuramente quello della Bilancia. Questo mercoledì sarà interamente dedicato ai sentimenti, il vostro partner vi dimostrerà quanto siete importanti, nonostante i tanti impegni del quotidiano da portare avanti.