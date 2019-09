Oroscopo Paolo Fox oggi | 10 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Martedì 10 settembre – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni tv come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri e radiofoniche su Latte e Miele.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 10 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

SAGITTARIO

Amici del Sagittario, sono in arrivo buone notizie per voi. Da oggi, infatti, per voi ci saranno meno responsabilità e meno questioni da gestire, dopo un paio di giorni di stress puro. Nonostante sul lavoro abbiate meno da fare, siete felici perché avevate proprio bisogno di un po’ di relax.

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi invita a riposare e dedicare questo martedì a hobby e divertimenti. Finalmente potete guardare gli altri lottare mentre voi state in panchina: un momento che aspettavate da troppo tempo.

CAPRICORNO

Il Capricorno entra in una fase nella quale gli astri tornano a sorridere. Non è ancora il momento più propizio dell’anno per amore o nuovi progetti, ma state decisamente meglio di qualche mese fa. Adesso potete gioirne.

Nella giornata di oggi, avrete l’opposizione di due pianeti come Marte e Nettuno, ma sarete comunque molto abili a portare avanti le vostre battaglie. Nonostante qualche difficoltà, avrete l’occasione per recuperare un rapporto che pensavate compromesso.

ACQUARIO

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox ha in serbo per l’Acquario una giornata senza grossi colpi di scena. Mercurio e Venere entreranno nel vostro segno solo nel fine settimana, quindi per adesso non vi resta che aspettare momenti migliori.

In ogni caso non ve la passate male, soprattutto sul lavoro. Ciò che vi manca è un po’ di serenità una volta rientrati a casa: ma per quello ci sarà tempo nelle prossime settimane.

PESCI

Amici dei Pesci, in questo martedì riceverete una bella proposta da una persona speciale. Mentre riflettete sulla risposta da dare, sarete assaliti da mille dubbi e incertezze.

Le stelle vi invitano a non scoraggiarvi, perché anche se siete poco motivati nei prossimi giorni per voi arriveranno belle sorprese. Urano è molto promettente: sarete favoriti nei dibattiti.

Oroscopo Paolo Fox oggi: il segno fortunato del 10 settembre

Il segno più fortunato di oggi, martedì 10 settembre 2019, secondo il guru degli astrologi italiani è quello del Sagittario: avete vissuto dei momenti difficili, pieni di stress e con molte persone che vi chiedevano spiegazioni per il vostro operato. Adesso quella fase è alle spalle: godetevi il meritato relax!