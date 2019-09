Oroscopo Paolo Fox oggi | 10 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Martedì 10 settembre – Paolo Fox è considerato il guru degli astrologi italiani. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri ma non solo.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 10 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX DAL 9 AL 15 SETTEMBRE

LEONE

Amici del Leone, in questo martedì 10 settembre 2019 Giove entra nel vostro segno e vi dà una grossa spinta per affrontare la giornata. Tuttavia, le altre stelle vi remeranno contro e alla fine il vostro sarà un giorno abbastanza sottotono.

Questa condizione di forma precaria, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, si prolungherà per tutto il resto della settimana. Armatevi quindi di tanta pazienza: dovrete lottare molto per tornare a sorridere. Anche se in amore, in serata, riceverete una bella notizia.

VERGINE

La Vergine arriva a questo martedì con molte cose in sospeso: progetti da riprendere con impegno dopo lo stallo estivo, decisioni da prendere a mente fredda e altre importanti questioni. Peccato che in questa giornata qualcuno provi a mettervi i bastoni tra le ruote.

Cercate di impegnarvi a fondo per la buona riuscita dei vostri progetti. Vi renderete conto che il vostro peggior nemico siete voi stessi: lavorate sulla fiducia e l’autostima. Vedrete che riuscirete a togliervi belle soddisfazioni.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

BILANCIA

Amici della Bilancia, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede per voi una giornata tutto sommato positiva. Mercurio e Venere, infatti, entreranno nel vostro segno regalandovi dei buoni momenti fino al prossimo weekend.

Per alcuni di voi, ci saranno ottime notizie in amore. Se siete single, state molto attenti ad alcune amicizie: avete l’impressione che possano tramutarsi presto in qualcosa di più. Siete sicuri che è proprio ciò che volete?

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

SCORPIONE

Anche lo Scorpione arriva a questo martedì con l’umore alto, soprattutto grazie al lavoro che negli ultimi giorni ha regalato parecchie soddisfazioni. Colleghi e superiori sono molto contenti del vostro lavoro: siete un punto di riferimento.

Siete vicini a realizzare un vostro grande sogno. Continuate a lavorarci affinché diventi preso realtà: nel frattempo, non trascurate i sentimenti. Se assumete atteggiamenti spocchiosi, le persone a cui tenete di più si allontaneranno da voi.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI E CANCRO

LE PREVISIONI DI OGGI PER SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Oroscopo Paolo Fox oggi: il segno fortunato del 10 settembre

Il segno fortunato di oggi, 10 settembre 2019, è sicuramente quello dello Scorpione, che nonostante un periodo difficile appena superato, ha ancora l’ottimismo di guardare con fiducia al futuro.