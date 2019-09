Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 23 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Lunedì 23 settembre 2019 – L’astrologo Paolo Fox ormai è considerato uno dei massimi esperti di astrologia in Italia. Spesso è presente in televisione (trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (in particolare Latte e Miele) dove annuncia le sue previsioni per le giornate successive dei vari segni astrologici. Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 23 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Domani non sarete in gran forma, amici dell’Ariete. E per dei motivi precisi: sia per quanto riguarda il lavoro che l’amore, infatti, una serie di turbolenze hanno scombinato la vostra stabilità e ora vi sentite fortemente disorientati. Cercate di recuperare tranquillità, ma avendo pazienza, perché ci vorrà un po’.

TORO

Cari Toro, lo dite sempre più spesso ultimamente: ci vorrebbe proprio una giornata che duri più di 24 ore. Solo così, in effetti, riuscireste a portare a termine tutte le cose che avete da fare e continuano a sovrapporsi e crescere di numero. Non dovete far altro che proseguire con impegno tutte le vostre attività, perché le soddisfazioni arriveranno presto (e di sicuro).

GEMELLI

Cari nati dei Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani il Sole comincerà ad illuminare la vostra strada, quella che faticosamente state percorrendo in vista del raggiungimento di un obiettivo a cui tenete molto. Non perdetelo di vista!

CANCRO

Per quanto riguarda gli amici del Cancro, l’oroscopo di Paolo Fox per questo lunedì di autunno non è propriamente positivo. Vi siete resi conto di aver fatto delle scelte sbagliate perché non avete seguito fino in fondo il vostro istinto, il quale vi avrebbe di certo portato a cambiare lavoro. Adesso cercate di rimediare, anche se è difficile.

Il segno fortunato del 23 settembre 2019 per Paolo Fox

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello dei Gemelli: finalmente, dopo tantissimi sforzi e un grande impegno, vi state avvicinando al vostro obiettivo, che sia professionale o amoroso.

