Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 22 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox è considerato uno dei massimi esperti di astrologia nel nostro Paese, l’Italia. Spesso è presente in televisione (ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire. Ma cosa prevede Paolo Fox per la giornata di domani? Qual è l’oroscopo? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, domenica 22 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione:

LEONE

Cari Leone, continua il vostro momento (a questo punto: anno) magico. Il periodo è propizio per l’amore, nelle prossime ore potreste ricevere proposte importanti. La prossima settimana sarà caratterizzata anche dall’entrata della Luna nel vostro segno. Lavoro? Entro novembre potreste essere chiamati a fare scelte essenziali per la vostra vita. Preparatevi, ma sopratutto pensateci bene.

VERGINE

I nati sotto il segno della Vergine sono reduci da due giornate un po’ faticose. Dunque ben venga questa domenica (22 settembre 2019). Si aprono buone strade per chi ad esempio lavora in proprio: c’è la possibilità di fare grandi scelte per il futuro. Amore: nuova fiamma in arrivo per chi si è separato, conferme per chi lo ha già trovato da tempo.

BILANCIA

Bilancia: secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox, non si preannuncia una bella giornata. Domenica (domani) avrete un primo assaggio della vostra settimana: ansia e pensieri la faranno da padrone. Anche se non lavorate potreste portare con voi ulteriori preoccupazioni legate all’impiego, alle cose da fare. Un consiglio? Buttatevi sull’amore. E se l’amore non c’è trovatelo. Andate a caccia. Venere, almeno lei, è dalla vostra parte.

SCORPIONE

Secondo Paolo Fox, la giornata di domani per lo Scorpione si preannuncia positiva. Molti di voi potrebbero essere più disponibili, più gentili con il prossimo. Il periodo di recupero dopo l’estate (non la vostra migliore estate) è iniziato. Novità importanti in vista. Avanti così.

Il segno fortunato del 22 settembre 2019 secondo Paolo Fox

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox è quello del Leone che, ormai da mesi, la fa da padrone in tutti i campi. L’anno è veramente bello per i nati sotto questo segno e ogni giorno ve ne rendete sempre più conto.

