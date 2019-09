Oroscopo Paolo Fox domani | 21 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox è considerato uno degli astrologi più bravi in Italia. Spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire.

Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 21 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo Paolo Fox l’oroscopo di domani il vostro sabato sarà una giornata un po’ sottotono. Non siete in grande forma, a livello fisico, né avete voglia di affrontare i contrattempi della vostra routine. Cercate di fare le cose con più calma: meglio fare meno e bene, piuttosto che tanto inutilmente. Marte è leggermente dissonante, ma potrebbe anche darvi una mano negli incontri galanti.

CAPRICORNO

I nati sotto il segno del Capricorno vivranno invece un sabato difficile soprattutto dal punto di vista dell’amore. Molti di voi sono lontani fisicamente dal partner, a causa del lavoro, e questo pesa molto sulla relazione. Altri, invece, sono troppo gelosi e spesso non agiscono razionalmente. Il consiglio delle stelle è di trovare un compromesso, prima che questo rallentamento si trasformi in una crisi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox inizia per voi un periodo decisamente migliore del precedente. Le stelle tornano a sorridervi e favoriscono i rapporti interpersonali. Sentite il bisogno di mettere un po’ da parte il lavoro per dare più importanza alla vita privata, troppo trascurata. Del resto, le persone che vi vogliono più bene non fanno che chiedervelo da mesi.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi mette in guardia dai ritorni di fiamma. Le minestre riscaldate non sono mai una buona scelta, come anche i ripensamenti dopo le decisioni drastiche. Anche se siete insicuri sul vostro presente, continuate a difendere le vostre scelte senza tornare sui vostri passi. Anche a costo di andare a muso duro con le persone care.

Il segno fortunato del 21 settembre

Il segno più fortunato tra voi domani, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è sicuramente quello dell’Acquario, che finalmente esce da un periodo fortemente negativo e mette da parte lo stress lavorativo per dedicarsi a se stesso e alle persone amate.

