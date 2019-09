Oroscopo Paolo Fox domani | 21 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – L’astrologo Paolo Fox ormai da anni è considerato uno dei massimi esperti del suo settore in Italia. Spesso è presente in televisione (trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (in particolare Latte e Miele) dove annuncia le sue previsioni per le giornate successive dei vari segni astrologici.

Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 21 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, in questo momento non state benissimo con voi stessi, né tanto meno con il partner. Avete molti dubbi e perplessità sulla vostra relazione, anche perché ci sono stati dei momenti di scontro e anche delle bugie che fate fatica a perdonare. In questo sabato, le complicazioni riguarderanno soprattutto coloro che stanno insieme da sempre. Cercate di disinnescare le tensioni.

TORO

I nati sotto il segno del Toro, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox, ritroveranno finalmente un po’ di relax e tranquillità. Sono stati giorni di agitazione, sia perché aspettavate una risposta da una persona importante, sia perché avete lavorato troppo. Preparatevi a un weekend di riposo, ma anche di grandi novità dal punto di vista sentimentale.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, avrete la buona influenza di Mercurio e Venere. Avere i due pianeti favorevoli, per voi, significa essere quasi invincibili, soprattutto se siete single o in cerca di un lavoro. Chi invece un’occupazione ce l’ha, troverà grosse difficoltà nel separare il lavoro dall’amore: potrebbero esserci alcuni litigi.

CANCRO

Amici del Cancro, state vivendo un periodo abbastanza nella media. Ci sono delle questioni che volete risolvere, ma in questo sabato non avrete né la forza né la voglia di affrontare discussioni. In generale vi sentite bene e la vostra fisica è in crescendo, ma non tirate troppo la corda magari facendo sport. Cercate l’equilibrio, senza strafare.

Il segno fortunato del 21 settembre

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è il Toro, che in questo weekend non vorrà sentire nulla che ha a che fare con il lavoro. Ci sarà tempo per le responsabilità, adesso è il momento di divertirsi.

