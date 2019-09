Oroscopo Paolo Fox domani | 20 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Venerdì 20 settembre – Paolo Fox è considerato uno degli astrologi più bravi in Italia. Spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire.

Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 20 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo Paolo Fox l’oroscopo di domani vi metterà nella condizione di poter riorganizzare tutto e al meglio. Non badate troppo alle complicazioni della giornata, chi vi vuole bene potrebbe avere difficoltà a comprendere il vostro stato d’animo, evitate discussioni inutili e lasciate sfumare la rabbia. Da domenica tornerà la vostra voglia di fare.

CAPRICORNO

Il fine settimana sarà dedicato interamente all’amore. Cari Capricorno, Paolo Fox vi consiglia di chiarire alcune questioni lasciate in sospeso, non è tempo di fare la guerra né di alzare muri invisibili soltanto perché qualche parola di troppo non vi è andata a genio. Piuttosto, se avete fatto una scelta di lavoro importante in questo periodo, sarete agevolati dalle stelle che vi spingeranno a guadagnare terreno nella vostra professione.

ACQUARIO

Cari Acquario, avete vissuto giornate impegnative ma questo weekend vi vedrà in fase di recupero. Secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox, si prospettano finalmente giornate positive per quelli nati sotto questo segno, vi rimetterete in carreggiata senza difficoltà. Anche l’amore, che nell’ultimo periodo ha affrontato qualche difficoltà, potrebbe recuperare in grande stile. L’importante è provarci.

PESCI

Cari Pesci, il weekend sarà un po’ agitato per voi secondo Paolo Fox. Da domenica per fortuna si cambia pagina, potrete rilassarvi e godervi la nuova settimana ma, fino ad allora, rimarrete ancorati al vostro pessimismo e sarà difficile starvi accanto.

Il segno fortunato del 20 settembre

Il segno più fortunato tra voi domani, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è sicuramente quello dell’Acquario: lasciatevi alle spalle i cattivi ricordi e godetevi il fine settimana.

