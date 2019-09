Oroscopo Paolo Fox domani | 20 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Venerdì 20 settembre – Paolo Fox è considerato uno dei massimi esperti di astrologia in Italia. Spesso è presente in televisione (ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire.

Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, venerdì 20 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione:

LEONE

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox arriverà finalmente un po’ di positività nel vostro weekend. Questa è stata una settimana intensa, ne avete mangiate di cotte e di crude e la stanchezza inizia a farsi sentire. Per fortuna, da venerdì fino a domenica potrete vivere in pace e tranquillità, anche grazie all’amore che non demorde e resta al vostro fianco. Riflettete bene sulle vostre condizioni lavorative, se vi fanno star male allora cambiate.

VERGINE

Cari amici della Vergine, cattive notizie da parte di Paolo Fox. L’oroscopo di domani sottolinea qualche carenza d’affetto, la vostra storia d’amore potrebbe attraversare una fase delicata e se c’è qualcosa che non va, dovreste capire cosa. L’intesa in una coppia è importante, se manca quella gli scontri saranno all’ordine del giorno. La tensione sarà presente nella vostra routine, mantenete la calma.

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di domani di paolo Fox il vostro sarà un weekend d’amore. Vi aspettano delle giornate interessanti che fungeranno da balsamo per il vostro cuore provato. Chi sta vivendo una relazione importante o chi ha intenzione di convalidarla dovrebbe approfittare del supporto delle stelle per darsi da fare. Chi invece ha trovato qualche problema, deve affrontarlo il prima possibile.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi spinge a un confronto che avevate rimandato da un po’ di tempo. Se avete interrotto una collaborazione per orgoglio o se siete indecisi se continuarla o meno, allora fate mente locale e vedrete che la vostra vita migliorerà dal prossimo mese. Siete alla ricerca di stabilità, approfittate del fine settimana per ricongiungervi con una persona a voi cara.

Il segno fortunato del 20 settembre

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox è quello della Bilancia: weekend rosso per voi che siete affascinati dalla passione e volete dedicarla tutta al vostro partner. Chi è intenzionato a fare il grande passo, parli ora o taccia per sempre.

