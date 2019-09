Oroscopo Paolo Fox domani | 20 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Venerdì 20 settembre – Paolo Fox ormai da anni è considerato uno dei massimi esperti di astrologia in Italia. Spesso è presente in televisione (trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri o in radio su Latte e Miele) dove anticipa le giornate dei vari segni astrologici.

Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 20 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, secondo Paolo Fox il weekend sarà interessante per voi, avrete molta voglia di fare anche se i risultati potrebbero non piacervi nell’immediato. Non buttatevi giù, l’importante è partire con buoni propositi, vedrete che man mano potrete aggiustare quello che non funziona. Il weekend darà spazio anche all’amore.

TORO

Con l’arrivo di Urano, ci saranno un bel po’ di cambiamenti nella vostra vita, cari Toro. In realtà ne avreste particolarmente bisogno in questo periodo, che sia la casa, il lavoro, l’amore: l’importante è cambiare pelle, concedervi un’esperienza diversa senza avere rimpianti, ma soprattutto avere il coraggio di osare. Anche l’amore avrà il suo banco di prova: se al vostro fianco c’è davvero la persona giusta, allora lo capirete anche grazie a questo cambiamento.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox per voi quella di domani sarà una giornata volta al dialogo. Avete bisogno di parlare ed esprimere le vostre opinioni, con i colleghi ma anche in famiglia. Con la Luna nel segno siete in grado di esprimere al meglio quello che vi passa per la testa, ultimamente è proprio il dialogo che è venuto meno nella vostra vita sentimentale. Se c’è una persona che ha catturato la vostra attenzione, forse dovreste approfittare del momento.

CANCRO

Cari Cancro, la tensione vi ha accompagnato per tutta la settimana, non sono mancate le polemiche in questi giorni e l’amore vi dà qualche pensiero di troppo. Paolo Fox vi consiglia di non perdere la pazienza, preservate la calma (anche apparente). Da domenica entrerete in una delicata fase di riflessione. Chi sta vivendo una nuova relazione in questo periodo dovrebbe tenere gli occhi aperti perché potrebbe venire a mancare la chiarezza tra partner.

Il segno fortunato del 20 settembre

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello dei Gemelli: quanta voglia di parlare! Avvertite il bisogno di esprimere la vostra opinione su tutto, dal lavoro all’amore.

