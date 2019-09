Oroscopo Paolo Fox domani | 19 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox è considerato uno degli astrologi più bravi in Italia. Spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire.

Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 19 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

SAGITTARIO

Cari Sagittario, dovete cogliere l’attimo altrimenti in futuro potrebbe essere troppo tardi. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, se dovete organizzare una partenza o mettere in moto un progetto, conviene muoversi già da domani. La Luna opposta al vostro segno potrebbe causare qualche interferenza tra venerdì e sabato.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna favorevole rende la giornata di domani interessante per quelli nati sotto il vostro segno. Grazie all’influenza di Saturno e Marte, potrete riscontrare un miglioramento anche nel lavoro. Siete ottimisti e credete di poter recuperare anche la situazione più complessa.

ACQUARIO

Cari Acquario, la giornata di domani secondo Paolo Fox sarà un tantino pesante per voi, ma questa tutto sommato è una settimana positiva rispetto al mese precedente, sia a livello fisico che mentale. Avete tanta carne sul fuoco, dovete gestire tante cose contemporaneamente e prima o poi la difficoltà potrebbe iniziare a farsi sentire: lasciatevi aiutare da qualcuno.

PESCI

Cari Pesci, secondo Paolo Fox non dovete dare peso alle sensazioni provate nelle ultime settimane perché avete davanti un futuro roseo. I malintesi ci sono per tutti, dovete imparare a gestirli e soprattutto a lasciarveli alle spalle, da ottobre non avrete più di questi problemi, lasciate correre ed evitate di innervosirvi.

Il segno fortunato del 19 settembre

Il segno più fortunato tra voi domani, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è sicuramente quello del Capricorno: per voi sarà un giovedì interessante, anche grazie all’influenza di Saturno e Marte che daranno una spinta alla vostra carriera.

