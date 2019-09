Oroscopo Paolo Fox domani | 19 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox è considerato uno dei massimi esperti di astrologia in Italia. Spesso è presente in televisione (ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire.

Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, giovedì 19 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione:

LEONE

Cari Leone, secondo Paolo Fox quella di domani sarà una giornata ancora mogia per voi. La settimana non è partita con il piede giusto, ma finirà per aggiustarsi già da venerdì. L’amore non vi fa più paura, Venere aiuta le storie sentimentali a procedere sulla retta via. Anche i nuovi incontri di lavoro saranno stimolati dall’influenza positiva di questo pianeta.

VERGINE

Cari amici della Vergine, non sono state giornate facili per voi: chi ha avuto un problema tra i piedi negli ultimi tempi potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo perché secondo Paolo Fox sarà risolto a breve. State valutando un cambiamento repentino per il vostro lavoro, prendendo in considerazione persino un trasferimento in un’altra città. L’anno nuovo prevede tante soddisfazioni e successo in arrivo, quindi non chiudete le porte in faccia alla novità.

BILANCIA

Cari Bilancia, siete combattuti, l’indecisione ha preso il sopravvento ma, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, non dovreste buttarvi così giù. Se credete di avere qualche difficoltà tecnica, allora non prendetela così a male, magari avete bisogno soltanto di essere affiancati dalla persona giusta per risolvere la faccenda. L’amore, per una volta, gira dalla vostra parte grazie all’influenza di Mercurio e Venere.

SCORPIONE

Cari Scorpione, la giornata di domani vi vedrà polemici e battaglieri. Secondo Paolo Fox, non avete alcuna intenzione di tornare sui vostri passi, siete testardi e cocciuti ed è una caratteristica che vi contraddistingue in questo periodo. Sono favoriti i nuovi rapporti, quelli vecchi un po’ meno, sarà difficile riguadagnarsi la fiducia e il rispetto delle persone che avete allontanato a causa di qualche malinteso.

Il segno fortunato del 19 settembre

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox è quello della Vergine. Saranno giornate interessanti per poter risolvere un problema in famiglia o al lavoro e non disdegnate l’idea di un cambiamento.

