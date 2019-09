Oroscopo Paolo Fox domani | 18 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox è considerato uno degli astrologi più bravi in Italia. Spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire.

Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 18 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

SAGITTARIO

Amici del Sagittario, nella giornata di domani sentirete un disperato bisogno di muovervi, fare un viaggio, rompere con la solita routine. Sondate il terreno con amici, partner o parenti: chi è disposto a seguirvi? Nel frattempo, non sottovalutate il lavoro, soprattutto se avete a che fare con dei Leone o dei Bilancia. Arriveranno grosse soddisfazioni.

CAPRICORNO

Il Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, dovrà avere a che fare con qualche discussione di troppo. Sia con il partner che con qualche amico. Cercate di tenere a bada il vostro nervosismo, anche perché non risolverete niente. Il consiglio delle stelle è anche quello di non trascurare il sonno e il riposo: elementi essenziali per partire con l’umore giusto ogni giorno.

ACQUARIO

Amici dell’Acquario, la giornata di domani per voi dovrà essere all’insegna del pieno relax. Basta correre dietro agli impegni di lavoro, ai capricci di qualche familiare o ai desideri del partner. Prendetevi questa giornata per curare voi stessi. Vedrete che nei giorni successivi vi sentirete molto meglio, a partire dall’umore.

PESCI

I nati sotto il segno dei Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani sarete colpiti da una freccia di Cupido. Sembravate incapaci di amare o legarvi a un’altra persona e invece all’improvviso c’è qualcuno per cui il vostro cuore non smette di battere. In questi giorni di pieno caos nella vostra vita, a partire dal lavoro, l’amore può essere un rifugio perfetto.

Il segno fortunato del 18 settembre

Il segno più fortunato tra voi domani, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è sicuramente quello dei Pesci, che torneranno ad amare come non facevano da tempo. Lasciatevi cullare dai sentimenti che provate per una persona speciale e non pensate a tutto ciò che non va nella vostra vita.

