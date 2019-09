Oroscopo Paolo Fox domani | 18 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox è considerato uno dei massimi esperti di astrologia in Italia. Spesso è presente in televisione (ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire.

Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, mercoledì 18 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione:

LEONE

Amici del Leone, siete molto preoccupati perché negli ultimi giorni avete sentito molta freddezza nelle persone a cui tenete di più. Siete abituati a essere protagonisti, amati e rispettati, e questa improvvisa rivoluzione vi fa penare. Inoltre, soffrite già un po’ di stanchezza per queste giornate lavorative vissute al massimo delle vostre energie. Cercate un modo per rilassarvi e staccare un po’ la spina.

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX DAL 16 AL 22 SETTEMBRE

VERGINE

La Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, torna a vedere la luce in fondo al tunnel al termine di un periodo davvero complicato. Qualcuno di voi ha vissuto una crisi in amore, altri sul lavoro. La conseguenza è stata una mancanza di voglia di fare che finalmente adesso si sta esaurendo. Tornate a uscire, divertirvi e vivere la vita, senza paura per il futuro.

BILANCIA

Amici della Bilancia, avete sempre amato il vostro lavoro ma ultimamente siete letteralmente sommersi di pensieri e responsabilità. Iniziate a guardarvi attorno per qualcosa di più tranquillo, anche se non vorreste cambiare professione. Ascoltate il vostro cuore e anche i consigli di chi vi vuole bene. L’oroscopo di domani di Paolo Fox vi avverte che è tempo di pensare anche all’amore.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

SCORPIONE

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro | 18 settembre Oroscopo Paolo Fox di domani per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | 18 settembre Oroscopo Branko: le previsioni per la giornata di oggi martedì 17 settembre 2019

I nati sotto il segno dello Scorpione, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox, non avete mai amato le cose superficiali. Né tanto meno vivere in modo superficiale le cose, dall’amore al lavoro. Invece vi siete resi conto che chi vi sta attorno lo fa da sempre: siete stufi di essere sempre quelli seri e noiosi. Ma fate attenzione: se farete una scelta dirompente, poi non sarà più possibile tornare indietro.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Il segno fortunato del 18 settembre

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox è quello della Vergine, che finalmente torna in un periodo positivo e costruttivo dopo una fase complicata sia in amore, sia sul lavoro. Seguite le stelle, non ve ne pentirete.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI E CANCRO

LE PREVISIONI DI DOMANI PER SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI