Oroscopo Paolo Fox domani | 17 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox è considerato uno dei massimi esperti di astrologia in Italia. Spesso è presente in televisione (ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire.

Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, martedì 17 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione:

LEONE

Amici del Leone, per voi si prospetta un martedì di vera svolta nelle relazioni. Da tempo state cercando di sbloccare una situazione che vi fa penare, con una persona speciale che però sembra non accorgersi di voi. Domani finalmente riceverete i primi segnali positivi e sarete felicissimi. Inoltre, Mercurio e Venere nel vostro segno vi daranno una mano a gestire tutto. Ottima giornata per voi.

VERGINE

La Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, avrà una bella dose di fortuna. Approfittatene per cogliere al volo un’occasione, senza paura delle conseguenze: in fondo state vivendo un periodo molto positivo, siete in forma e anche se dovete prendere qualche rischio lo fate con il sorriso sulle labbra. Continuate così.

BILANCIA

Amici della Bilancia, per voi invece la giornata di domani non porta nulla di buono. Che sarebbe stata una settimana molto tosta ve ne eravate accorti già nello scorso weekend, ma adesso ne avete la conferma. La vostra pazienza sarà messa a dura prova da una serie di persone, sia in famiglia che a lavoro. Cercate di privilegiare i rapporti con le persone a cui tenete davvero e rinunciate volentieri alle zavorre.

SCORPIONE

I nati sotto il segno dello Scorpione, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox, vivranno una giornata di forte tensione. In famiglia, una persona a cui volete molto bene vi tiene in apprensione circa le sue condizioni di salute. Distratti da questa cosa, non renderete al meglio sul lavoro, né in amore. Cercate di ristabilire le priorità nella vostra vita. Chi vi vuol bene davvero capirà il vostro momento.

Il segno fortunato del 17 settembre

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello della Vergine: dopo una settimana difficile, le stelle tornano a sorridervi con convinzione. Approfittatene e dedicatevi solo a voi stessi.

