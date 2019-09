Oroscopo Paolo Fox domani | 17 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox ormai da anni è considerato uno dei massimi esperti di astrologia in Italia. Spesso è presente in televisione (trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri o in radio su Latte e Miele) dove anticipa le giornate dei vari segni astrologici.

Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, martedì 17 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Amici dell’Ariete, in questo periodo state vivendo molte pressioni in amore. La vostra relazione, infatti, non sembra darvi un minimo di stabilità: un giorno siete felicissimi, un giorno vi insultate senza pietà. Nella ricerca di un compromesso, però, le stelle vi consigliano di agire con cautela. Nel vostro cuore sapete comunque che si tratta di una persona speciale, che non volete perdere per nulla al mondo.

TORO

Il Toro sta vivendo un periodo di grandi cambiamenti, non soltanto nella propria vita privata ma anche sul lavoro. In questa fase, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox, le stelle vi daranno la giusta assistenza. Le novità della vostra vita, quindi, saranno assolutamente positive. Preparatevi a mettere tutto in discussione, ma con il sorriso sulla bocca e la soddisfazione di chi sa che arriveranno tempi migliori.

GEMELLI

Amici dei Gemelli, nelle ultime settimane avete vissuto troppi battibecchi in amore. Approfittate di questo martedì per recuperare il tempo perduto, far pace con il partner e ritrovare un minimo di serenità. Anche perché quella che avete davanti è una settimana davvero importante per il vostro lavoro e il vostro futuro.

CANCRO

I nati sotto il segno del Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, devono prepararsi a una settimana molto impegnativa. Già in questo martedì vi sentirete un po’ a corto di energie, anche perché state vivendo al massimo i vostri impegni lavorativi. In famiglia, inoltre, dovrete avere a che fare con discussioni e provocazioni. Cercate di non reagire.

Il segno fortunato del 17 settembre

Il segno più fortunato di domani secondo l’oroscopo di Paolo Fox è quello del Toro, che dopo un periodo di forti incertezze guarda nuovamente con fiducia al futuro, con la consapevolezza di aver intrapreso un cammino di cambiamento senza alcuna volontà di tornare indietro.

