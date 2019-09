Oroscopo Paolo Fox domani | 16 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox è considerato uno dei massimi esperti di astrologia in Italia. Spesso è presente in televisione (ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire.

Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, lunedì 16 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione:

LEONE

Amici del Leone, molti di voi stanno vivendo da poco tempo una nuova storia d’amore. Avete molta voglia di trasformare questa avventura in qualcosa di più stabile, ma non mancano i contrattempi. Cercate di dare il meglio di voi, le stelle saranno dalla vostra parte e vi suggeriscono di approfittare dell’ondata di positività per mettere da parte l’orgoglio e lanciarvi a capofitto. Le nuove avventure potrebbero essere un balsamo per il vostro cuore diffidente. Buone notizie in arrivo anche dal punto di vista economico: guadagni in arrivo.

VERGINE

Per la Vergine, l’oroscopo di domani di Paolo Fox prevede una giornata molto produttiva dal punto di vista sentimentale. Tutti coloro tra voi che sono single hanno una grande voglia di innamorarsi e le occasioni per vostra fortuna non mancheranno. Attenzione a qualche discussione di troppo in famiglia: lavorate sulla vostra eccessiva aggressività.

BILANCIA

Amici della Bilancia, anche per voi Venere ha in serbo belle sorprese. Il pianeta dell’amore entra infatti nel vostro segno e vi agevola in alcune situazioni nelle quali voi, da sempre, avete difficoltà. In questo lunedì sarete più spigliati e avrete qualche chance in più di fare nuove conoscenze. Grande passione in arrivo, soprattutto con i Pesci e i Toro.

SCORPIONE

I nati sotto il segno dello Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, non vivranno una giornata molto facile. Molte cose nella vostra vita sono profondamente cambiate negli ultimi tempi e in tante situazioni non vi trovate più a vostro agio. Cercate di riprendere in mano la vostra vita, soprattutto dal punto di vista degli affetti. E siate più presenti in famiglia.

Il segno fortunato del 16 settembre

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello della Vergine, letteralmente baciata da Cupido. Approfittatene per recuperare il tempo perduto in amore: è il vostro giorno!

