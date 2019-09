Oroscopo Paolo Fox domani | 15 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox è considerato uno degli astrologi più bravi in Italia. Spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire.

Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni di domani, domenica 15 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX DAL 9 AL 15 SETTEMBRE

SAGITTARIO

Amici del Sagittario, non è il miglior weekend della vostra vita. Lo avete notato già oggi, ma domani raggiungerete il culmine dello stress: non mancheranno malesseri fisici e voglia di evasione. Che fare? Le stelle vi consigliano di distrarvi il più possibile, magari grazie all’aiuto della famiglia o di una persona speciale. Meglio che al lavoro torniate a pensarci da lunedì.

CAPRICORNO

Per il Capricorno, l’oroscopo di domani di Paolo Fox prevede una giornata di grande riflessione. Molti di voi, infatti, sono un po’ stufi di un rapporto amoroso che stenta a decollare. Sarete tentati di chiudere qui la relazione, ma le stelle vi consigliano di pensarci ancora un po’ prima di prendere decisioni affrettate. Buone notizie in arrivo sul lavoro.

ACQUARIO

Amici dell’Acquario, per voi si aprono ottime opportunità in amore: molti di voi, già da tempo, sono alla ricerca di una storia seria, una di quelle che vi prende l’ombelico e vi trascina in un turbine di emozioni. In questa domenica, ci sono alte probabilità di nuovi incontri: aguzzate la vista, i treni passano una sola volta.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

I Pesci, infine, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox dovranno faticare un po’. Alcuni di voi, infatti, sono alle prese con qualche problema di salute: è importante, quindi, isolarvi da altre possibili fonti di stress. Approfittate di questa domenica per passare del tempo con gli amici e la famiglia. È un ottimo momento anche per gli investimenti.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Il segno fortunato del 15 settembre

Il segno più fortunato tra voi è sicuramente quello dell’Acquario, che dopo un periodo difficilissimo in amore, durante il quale sembrava che ogni singola persona stesse alla larga da voi, si ritrova nuovamente in un periodo favorevole, nel quale si attende anche un incontro molto piacevole.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI E CANCRO

LE PREVISIONI DI DOMANI PER LEONE, VERGINE, BILANCIA E SCORPIONE