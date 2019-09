Oroscopo Paolo Fox domani | 15 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox ormai da anni è considerato uno dei massimi esperti di astrologia in Italia. Spesso è presente in televisione (trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri o in radio su Latte e Miele) dove anticipa le giornate dei vari segni astrologici.

Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, domenica 15 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Amici dell’Ariete, state vivendo una fase di confusione in molti settori della vostra vita, al punto che non riuscite a essere pienamente lucidi in alcune importanti scelte. In questa giornata avete molte grande da risolvere, soprattutto in campo amoroso. Accettate i consigli di chi vi vuol bene: meglio scendere a compromessi piuttosto che commettere errori dei quali potreste pentirvi presto.

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX DAL 9 AL 15 SETTEMBRE

TORO

Per voi del Toro, l’oroscopo di domani di Paolo Fox è molto benevole. Le stelle, infatti, vi garantiranno una giornata ricca di opportunità, nonostante i contrattempi siano sempre dietro l’angolo. Accuserete un po’ di stanchezza, soprattutto alla fine della giornata, ma avrete modo di superare tutti gli ostacoli e ottenere belle sorprese.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Amici dei Gemelli, anche per voi arriva una giornata tutto sommato positiva. Tenete d’occhio soprattutto gli affari, dal momento che si apriranno per voi nuove opportunità di guadagno. Non trascurate troppo la famiglia in nome della carriera, non ne vale la pena. Anzi, ritagliate un po’ di tempo solo per voi e per il vostro partner.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

I nati sotto il segno del Cancro, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox, si ritroveranno davanti a una domenica piena di decisioni importanti. Non c’è weekend che tenga, quando si tratta di decidere per il vostro futuro. Cercate di ponderare tutte le situazioni possibili, ma date retta anche al cuore. Alcuni rapporti stanno diventando tossici per voi: abbiate il coraggio di prendervi una pausa.

Il segno fortunato del 15 settembre

Il segno più fortunato di domani secondo l’oroscopo di Paolo Fox è il Toro, che vivrà una domenica ricca di opportunità dopo una settimana piena di stress e lavoro. Approfittatene e vivete al massimo la giornata.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER LEONE, VERGINE, BILANCIA E SCORPIONE

LE PREVISIONI DI DOMANI PER SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI