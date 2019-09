Oroscopo Paolo Fox domani | 14 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox è considerato uno degli astrologi più bravi in Italia. Spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Di seguito le previsioni di domani, sabato 14 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

SAGITTARIO

Amici del Sagittario, nella giornata di sabato Paolo Fox prevede un po’ di incertezza e confusione nella vostra testa. In effetti dovrete prendere delle scelte e non avrete la piena lucidità per non incappare in qualche errore; cercate di farvi consigliare, vista la situazione, da qualcuno di cui vi fidate ciecamente. Vi indicherà la giusta strada da prendere prima che giriate al bivio sbagliato.

CAPRICORNO

Siete stanchi di non comprendere alcuni comportamenti altrui e questa volta, cari amici del Capricorno, volete indagare a fondo. È la Luna in Pesci opposta a Marte a farvi vestire i panni del detective o dello psicanalista: un vostro familiare, in particolare, non fa che reagire male di fronte ad alcune semplici richieste (ma per voi di rilevante importanza), quindi cercherete di mediare un punto d’incontro e comprendere le sue ragioni.

ACQUARIO

Cari Acquario, il vostro oroscopo di domani prevede che sarete particolarmente idealisti e ben poco concreti. Peccato, però, che avrete da sbrigare una serie di cose per cui servirà un approccio pratico. Se credete di non esserne in grado, mettetevi a fianco una persona meno sognatrice di voi, ciò vi consentirà di non ritrovarvi in un vortice di problemi e incombenze irrisolte.

PESCI

La Luna è nel pieno del vostro segno e voi vi sentite decisamente strani. In che senso? Nel senso di smarriti, senza più le certezze su cui facevano perno le vostre giornate; senza le convinzioni che vi hanno finora guidato. Allora è arrivato il momento di fare il punto della situazione e, forse, ricominciare tutto da capo. Chi siete? Dove volete andare? Ecco gli interrogativi di sabato 14 settembre.

Il segno fortunato del 14 settembre

Il segno più fortunato tra voi è sicuramente quello dell’Acquario. Finalmente vivrete novità sotto ogni punto di vista. Approfittatene per realizzare i vostri obiettivi, in particolare se volete dare un cambio netto alla vostra vita.

