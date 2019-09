Oroscopo Paolo Fox domani | 14 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox è considerato uno dei massimi esperti di astrologia in Italia. Spesso è presente in televisione (ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, sabato 14 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione:

LEONE

Cari Leone, Urano nel vostro segno avrà delle influenze negative sul vostro umore. In particolare, vi farà piombare in un vortice di negatività dopo aver appreso una notizia: siete sicuri che il cambiamento a cui andrete incontro per forza di cose peggiorerà la vostra vita? Forse state solo guardando il bicchiere mezzo vuoto. Cambiate prospettiva e vedrete che vi sentirete già molto meglio.

VERGINE

Amici della Vergine, l’oroscopo di Paolo Fox di domani 14 settembre prevede che troverete (finalmente) il coraggio di cambiare il vostro presente sentimentale e, di conseguenza, il vostro benessere futuro. Che significa? Che vi libererete di qualcosa che non funziona più, di un rapporto a senso unico che altro non è che qualcosa ormai legato all’abitudine e non più a un sentimento. Siate schietti e sinceri, mettete voi stessi sopra ogni cosa per una volta.

BILANCIA

Cari Bilancia, le stelle prevedono che in questo fine settimana sarete particolarmente propensi alla filantropia. Avrete l’impellente necessità di aiutare il prossimo, rendervi utile con i familiari e accontentare qualche desiderio in più del partner. Attenzione, però: quando cercherete i benefici di queste vostre attività, un’elevazione dell’animo, non rimanete delusi: ci vorrà tempo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, con la Luna in Pesci congiunta a Nettuno la vostra verve più romantica e passionale verrà fuori e travolgerà il partner come un’onda anomala. Dovete recuperare un po’ di terreno, dopo che per qualche settimana tra impegni e cattivo umore vi siete dedicati poco alla sfera amoroso-sessuale. I single, in particolare, saranno irresistibili e faranno cadere ai loro piedi anche chi finora ha fatto grande resistenza.

Il segno fortunato del 14 settembre

Il segno più fortunato tra voi per domani è quello della Bilancia: il vostro sarà un week end all’insegna delle buone azioni, che miglioreranno il vostro umore per le settimane a venire.

