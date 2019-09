Oroscopo Paolo Fox domani | 13 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox è considerato uno degli astrologi più bravi in Italia. Spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Di seguito le previsioni di domani, venerdì 13 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

SAGITTARIO

Amici del Sagittario, avete vissuto giornate davvero difficili e complesse, ma ora finalmente rialzate la testa e ritrovate il giusto entusiasmo e fiducia in voi stessi. La serenità torna a far parte di voi, anche se ultimamente avete accumulato molto stress e per questo siete particolarmente stanchi.

Per ricaricare le pile, approfittate del weekend per staccare e godervi qualche giorno in compagnia delle persone a voi care.

CAPRICORNO

Una giornata difficile per il vostro segno secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di domani 13 settembre 2019. Questo vale in particolare per chi è ancora in cerca di qualcosa: che si tratti di un lavoro o di una storia d’amore. Cercate di farvi forza e non farvi travolgere dagli eventi, perché il periodo è complicato.

Per fortuna la ripresa è vicina, già da metà mese. Per cui iniziate a lavorare in modo da farvi trovare pronti.

ACQUARIO

Cari Acquario, entro questo fine settimana si paleseranno per il vostro segno grandi novità sotto ogni punto di vista. Fatevi trovare pronti e coglietele al volo. Chi vuole cambiare la propria vita, sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo, può farlo a breve.

Tuttavia non prendete scelte avventate, ma meditate e ponderate bene ogni decisione.

PESCI

Giornata turbolenta quella di domani 13 settembre 2019 per i nati sotto questo segno. Dimostratevi sinceri e onesti con le persone che vi circondano, soprattutto se si tratta degli affetti familiari. D’altronde avete la Luna nel segno, per cui non tutti i mali vengono per nuocere.

Le novità maggiori riguarderanno l’amore, soprattutto per i single, e l’economia. Attendeteli con entusiasmo.

Il segno fortunato del 13 settembre

Il segno più fortunato tra voi è sicuramente quello dell’Acquario. Finalmente vivrete novità sotto ogni punto di vista. Approfittatene per realizzare i vostri obiettivi, in particolare se volete dare un cambio netto alla vostra vita.

