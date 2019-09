Oroscopo Paolo Fox domani | 13 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox è considerato uno dei massimi esperti di astrologia in Italia. Spesso è presente in televisione (ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, venerdì 13 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione:

LEONE

Cari Leone, non mancheranno i problemi soprattutto a livello familiare nel weekend per il vostro segno. Tuttavia non preoccupatevi, non si tratterà di nulla di grave, e riuscirete a risolvere il tutto in breve tempo. In generale è un periodo in cui andare cauti.

Per fortuna da novembre avrete Giove favorevole, che porterà grandi novità per il vostro segno.

VERGINE

Amici della Vergine, l’oroscopo di Paolo Fox di domani 13 settembre vi vede con la Luna in opposizione, per cui potrebbero esserci imprevisti e sfortune da dover sopportare. Se ci sono questioni legali e burocratiche in sospeso, approfittatene per affrontarle e risolverle.

Le stelle prevedono giornate difficili tra venerdì e sabato, ma già da domenica mattina le cose migliorano. Mantenete la calma.

BILANCIA

Cari Bilancia, ultimamente vi siete concentrati quasi esclusivamente sul lavoro, trascurando gli affetti familiari e l’amore. Cercate di trovare un giusto equilibrio tra questi due aspetti. A preoccuparvi sono soprattutto questioni economiche, ma non distogliete l’attenzione dal partner.

Il rischio altrimenti è quello di creare litigi e discussioni all’interno della coppia. Chiaritevi al più presto parlandovi di persona.

SCORPIONE

Cari Scorpione, una giornata davvero ricca di emozioni e novità improvvise per il vostro segno. Coglietele al volo, questo è il consiglio di Paolo Fox per l’oroscopo di domani 13 settembre 2019. Approfittate del weekend per ricaricare le pile.

Ultimamente infatti vi siete stancati parecchio, soprattutto sul lavoro, e adesso avete davvero bisogno di una pausa. Fate una gita fuori porte con il partner.

Il segno fortunato del 13 settembre

Il segno più fortunato tra voi per domani è quello dello Scorpione: continua per voi un periodo d’oro, in cui saprete ottenere il massimo dalle stelle favorevoli che avete. Se siete stanchi, staccate un po’ la spina.

