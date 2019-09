Oroscopo Paolo Fox domani | 13 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox ormai da anni è considerato uno dei massimi esperti di astrologia in Italia. Spesso è presente in televisione (trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri o in radio su Latte e Miele) dove anticipa le giornate dei vari segni astrologici.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, venerdì 13 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Amici dell’Ariete, questo per voi è stato un periodo decisamente buio, ma ora finalmente si aprono spiragli positivi e segnali di ripresa. Il momento dunque per rimettervi in gioco. Da domenica, inoltre, avrete la Luna nel segno, e questo vi porterà grandi novità soprattutto sul lavoro.

Portate avanti i vostri progetti, soprattutto se avete intenzione di cambiare vita lavorativa e dare uno sprint alla vostra carriera.

TORO

Amici del Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani vi aspetta una giornata in cui avrete una gran voglia di novità su tutti i fronti: da un nuovo lavoro a una relazione diversa e più stabile. Cambiamenti che secondo le stelle potranno realizzarsi già nel weekend.

Il quadro astrale dunque è positivo, ma attenti a non strafare.

GEMELLI

Cari Gemelli, una giornata piuttosto altalenante per il vostro segno, con momenti positivi e altri decisamente negativi da dover affrontare. In particolare un litigio con una delle persone a cui siete più legati potrebbe portarvi a stare male.

Se la discussione avviene invece con il partner, cercate di non far passare troppo tempo: parlatevi e chiarite immediatamente.

CANCRO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani 13 settembre 2019 si sta per aprire un weekend con ottime prospettive per il vostro segno: sfruttatelo a pieno. Chi è single, infatti, può approfittarne per trovare l’anima gemella.

Una giornata in cui avrete ottime soddisfazioni anche sul lavoro e nuovi inaspettati guadagni. Attenzione a non sperperarli inutilmente.

Il segno fortunato del 13 settembre

Il segno più fortunato di domani secondo il guru degli astrologi italiani Paolo Fox è il Cancro: riuscirete a realizzare nuovi importanti traguardi, soprattutto sul fronte lavorativo. Bene anche l’amore.

