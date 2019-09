Oroscopo oggi Paolo Fox, Branko e TPI: le previsioni del giorno | 18 settembre 2019

OROSCOPO OGGI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Prevedere cosa succederà durante la giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di oggi, mercoledì 18 settembre 2019 secondo Paolo Fox, Branko e TPI:

Oroscopo oggi Paolo Fox: 18 settembre 2019

Che giornata sarà secondo il guru degli astrologi Paolo Fox? Di seguito le previsioni segno per segno del noto astrologo spesso ospite in trasmissioni tv e radiofoniche:

Iniziamo, come di consueto, dall’Ariete: qualcosa potrebbe andare storto dal punto di vista economico, risparmiate. L’opposizione di alcuni pianeti potrebbe rendervi particolarmente nervosi. Toro. Avete particolari ambizioni e soprattutto in amore potreste essere chiamati a prendere decisioni importanti.

Gemelli. Avete questioni legali da risolvere o problemi sul lavoro. Cancro. Giornata all’insegna del nervosismo, ma per fortuna migliorano le cose dal punto di vista sentimentale.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI E CANCRO NEL DETTAGLIO

Leone. Secondo Paolo Fox per la giornata di oggi, mercoledì 18 settembre 2019, avete diverse preoccupazioni e questioni da risolvere. Il recupero ci sarà dal weekend. Passiamo alla Vergine: è il momento si superare quella fase di abbattimento e scarsa fiducia in voi stessi che ha caratterizzato l’ultimo periodo. Siate concreti.

Bilancia. Stelle favorevoli per quanto riguarda l’amore e le relazioni. La persona giusta al vostro fianco vi aiuterà a superare momenti di difficoltà. Per i nati sotto il segno dello Scorpione ci sarà una certa agitazione: siete chiamati infatti a prendere decisioni importanti.

LE PREVISIONI DI OGGI PER LEONE, VERGINE, BILANCIA E SCORPIONE NEL DETTAGLIO

Che giornata sarà per i Sagittario? Sentite forte il bisogno di viaggiare, uscire e cambiare aria sotto tutti i punti di vista. Possibili nuovi progetti da stringere con Bilancia e Leone. Capricorno. Secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, in questi giorni potrebbero esserci numerose discussioni a cui far fronte. Potreste perdere la pazienza, che d’altronde ha un limite. Avete bisogno di riposare.

Acquario. Il consiglio nella giornata di oggi ma anche in quella di domani è di fare le cose con calma, senza farvi prendere dallo stress. Infine i Pesci. Avete una gran voglia di amare, soprattutto se siete single. L’amore può essere la vostra ancora di salvezza in un periodo complicato sugli altri fronti.

LE PREVISIONI DI OGGI PER SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI NEL DETTAGLIO

Oroscopo Branko oggi: 18 settembre 2019

Ma che giornata sarà, questo mercoledì 18 settembre 2019, secondo le previsioni dell’altro guru degli astrologi italiani, cioè Branko? Quali sono le sue previsioni? Vediamole insieme nel dettaglio. Ecco l’oroscopo di Branko:

Aggiornamenti a partire dalle ore 8

Oroscopo oggi TPI: 18 settembre 2019

Infine, vediamo quali sono le previsioni per l’oroscopo del giorno secondo i nostri esperti. Ecco l’oroscopo di oggi, 18 settembre 2019, di TPI:

Partiamo dall’Ariete: Mercurio congiunto a Venere in opposizione al segno vi renderà particolarmente chiari ed espliciti in amore. Se in determinate questioni sapete di aver avuto torto, meglio dire la verità e ammettere i vostri errori. Attenti al portafogli, ultimamente avete avuto spese impreviste e questo potrebbe avervi messo un po’ alle strette dal punto di vista economico.

L’OROSCOPO DI SETTEMBRE 2019

Toro. Avete la Luna nel segno, e questo vi potrebbe spingere ad attuare finalmente il passo in avanti che da tempo dovevate attuare per cambiare la vostra vita. D’altronde nella giornata di oggi l’ambizione non vi manca, e otterrete anche ulteriori soddisfazioni. In amore potreste essere chiamati a prendere decisioni importanti.

I SEGNI FORTUNATI DI SETTEMBRE 2019 IN AMORE

Parliamo ora dei Gemelli: l’opposizione di Giove al vostro segno in quadratura a Nettuno in Pesci vi potrebbe portare ad essere perfino paranoici. La vostra immaginazione è fervida, ma cercate di rimanere con i piedi ben piantati per terra. C’è chi potrebbe dover prendere in questo periodo decisioni importanti per quanto riguarda problemi legali o di lavoro.

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI SETTEMBRE 2019

Cancro. L’oroscopo di oggi prevede per il vostro segno un mercoledì all’insegna del relax e della serenità. Ritrovate infatti pace mentale e sollievo dopo diverse giornate particolarmente stressanti: ritrovate la giusta calma, ponendovi obiettivi importanti da raggiungere nel medio e lungo termine. Leone. Siete particolarmente nervosi e stressati, forse a causa della Luna in Toro, congiunta ad Urano. Mantenete la calma, anche se avete l’impressione che non riusciate più ad avere il controllo degli eventi.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Vergine. L’oroscopo oggi 18 settembre 2019 vi invita a porre concretamente delle novità e dei cambiamenti radicali nella vostra vita.Relazioni e rapporti ormai logori devono essere abbandonati: voltate pagina. Bilancia: se c’è una persona a cui tenete particolarmente, l’oroscopo vi invita a farvi avanti con entusiasmo, e senza timore. Mantenete comunque la pacatezza e la diplomazia che vi contraddistinguono.

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox oggi per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione | 18 settembre 2019 Oroscopo Paolo Fox oggi per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci | 18 settembre 2019 Oroscopo Paolo Fox oggi per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro | 18 settembre 2019

Ora parliamo dello Scorpione. Giornata in cui avrete, come si suol dire, i nervi a fior di pelle. Dovete accettare che ci possono essere delle cose che non vanno esattamente secondo i vostri piani e accettare gli imprevisti. L’importante è affrontarli nel migliore dei modi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Sagittario. Giove nel vostro segno, in quadratura a Nettuno in Pesci vi danno secondo l’oroscopo di oggi una sensazione quasi claustrofobica: sentite come se l’ambiente esterno e le persone che vi circondano non vi valorizzino a sufficienza. Cercate di uscire e spiccare il volo.

L’OROSCOPO DEL 2019

Acquario. La Luna congiunta al vostro pianeta guida Urano vi dà la sensazione di essere circondati da persone incompetenti e inette. Sapete bene di avere capacità e idee anche superiori agli altri, e grazie a queste vi toglierete importanti soddisfazioni.

Infine i Pesci: È il momento di realizzare i vostri obiettivi. Per farlo impegnatevi e datevi delle scadenze, in modo da portare avanti con ottimismo i vostri progetti. In particolare potreste avvertire una gran voglia di amare: dedicate allora la giornata di oggi ai sentimenti.

Oroscopo oggi: i segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda settembre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, prosegue per voi un periodo d’oro, siete d’altronde uno dei segni migliori di tutto l’anno.

Bene anche il Leone, specie in amore. Ma anche i Gemelli, che godono di un quadro astrale davvero positivo. Mese positivo anche per il Capricorno: sul lavoro otterrete le soddisfazioni che da molto stavate attendendo.