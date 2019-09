Oroscopo oggi Paolo Fox, Branko e TPI: le previsioni del giorno | 17 settembre 2019

OROSCOPO OGGI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Prevedere cosa succederà durante la giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di oggi, martedì 17 settembre 2019 secondo Paolo Fox, Branko e TPI:

Oroscopo oggi Paolo Fox: 17 settembre 2019

Che giornata sarà secondo il guru degli astrologi Paolo Fox? Di seguito le previsioni segno per segno del noto astrologo spesso ospite in trasmissioni tv e radiofoniche:

Iniziamo, come di consueto, dall’Ariete: le storie che hanno avuto grandi difficoltà negli ultimi mesi potranno incontrare nuove pressioni da qui a fine settembre. Toro. È arrivato il momento delle innovazioni, ci sono percorsi che potrebbero cambiare secondo le stelle.

Gemelli. C’è da recuperare in amore sopratutto per chi ha discusso troppo in queste settimane. Cancro sarà una settimana importante. Resistete alle provocazioni, specie in famiglia.

Leone. Secondo Paolo Fox per la giornata di oggi, martedì 17 settembre 2019, ci sarà una svolta negli amori e nelle relazioni personali. Passiamo alla Vergine: tra oggi e giovedì vi sarà un cielo di fortuna che può indicare un’occasione o un’emozione da sfruttare.

Bilancia. Sarà una settimana tosta e anche la vostra pazienza potrà essere messa a dura prova. Buone notizie in arrivo per l’amore. Per i nati sotto il segno dello Scorpione ci sarà una certa agitazione nell’aria anche se il periodo no sta volgendo finalmente al termine.

Che giornata sarà per i Sagittario? Non ci sono più stelle pesanti e già questo è un buon segno. Resta però un Marte dissonante che provoca tensione in questi giorni. Capricorno. Secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, ci sarà da fare i conti con alcune intromissioni su faccende che vi riguardano da parte di terze persone.

Acquario. Attenzione alle giornate di oggi, mercoledì e giovedì, potreste provare delle arrabbiature non indifferenti. Il recupero è però dietro l’angolo. Infine i Pesci. Se qualcuno vuole mettervi alle strette non pensate che l’abbiano vinta: tra ottobre e novembre ci sarà un grande recupero.

Oroscopo Branko oggi: 17 settembre 2019

Ma che giornata sarà, questo martedì 17 settembre 2019, secondo le previsioni dell’altro guru degli astrologi italiani, cioè Branko? Quali sono le sue previsioni? Vediamole insieme nel dettaglio. Ecco l’oroscopo di Branko:

Quella di oggi sarà una giornata molto positiva per l’Ariete, che avrà un inedito fiuto per gli affari che porterà ricche soddisfazioni. Non se la passerà molto male nemmeno il Toro, che inizierà a valutare delle grandi variazioni nella propria vita per costruire un futuro migliore, a cui guarda con fiducia. Successi lavorativi in vista per i Gemelli, da sempre concentrati sulla professione anche a costo di trascurare un po’ gli affetti.

Il Cancro invece sarà alle prese con un battibecco in amore: la discussione sarà dura e senza sconti, ma alla fine ne uscirete rinforzati. Chi invece ha smesso di interessarsi all’amore, per riversare le sue energie sul lavoro è il Leone, che lo fa con discreto successo. La Vergine, dal canto suo, riceverà una botta di energia per affrontare tutto ciò che la sua giornata impone.

Bilancia, per voi oggi c’è un Saturno davvero fantastico: sarete sensibili su molti temi, ma soprattutto in amore. Lo Scorpione invece avrà il cuore nello zucchero, dopo aver recuperato una relazione che sembrava destinata a finire.

Sarà una giornata negativa per il Sagittario, che non sarà in gran forma e avrà diversi contrattempi da affrontare, mentre il Capricorno è pronto a mietere successi sul lavoro. Anche l’Acquario dovrà affrontare diversi contrattempi, ma avrà dalla sua la forza di superarli grazie alle persone che ha accanto. Infine, giornata no per i Pesci, giù di morale per discussioni in famiglia e una situazione lavorativa di certo poco appagante.

Oroscopo oggi TPI: 17 settembre 2019

Infine, vediamo quali sono le previsioni per l’oroscopo del giorno secondo i nostri esperti. Ecco l’oroscopo di oggi, 17 settembre 2019, di TPI:

Partiamo dall’Ariete: giornata che vede un clima altalenante. La coppia Venere-Mercurio vi crea un po’ di alti e bassi nel tono e nell’umore. Ma, niente panico: con il formidabile Giove, pianeta della forza espansiva nel segno amico del Sagittario, potrete contare sull’apporto di energia e di volontà ottimistica capace di risolvervi ogni problema. Anche Urano dal vicino Toro vi è propizio e vi dona una concretezza particolarmente vincente.

Toro. Il vostro quadro celeste vi vede protetti da splendidi benefici planetari. Una forma fisica eccellente in particolare, è promossa da Saturno e Plutone, insieme presenti nel vigoroso Capricorno e dal Sole e Marte in Vergine. Questo benessere è più evidente nei Tori nati nella prima e nella seconda decade. I Tori nati nella terza decade, invece sono invogliati a eccedere nei piaceri gastronomici.

Parliamo ora dei Gemelli: il quadro astrale appare abbastanza fortunato in questa giornata di metà settembre. Venere e Mercurio saranno tutti e due appassionatamente dalla vostra parte e vi daranno lo slancio per affrontare e gestire al meglio ogni cosa.

Cancro. Martedì che manifesta alti e bassi nel tono e nell’umore. Mi raccomando quest’oggi non strapazzatevi troppo in imprese sportive. Date spazio ad attività meno impegnative per il vostro fisico. Fidatevi. Passiamo al Leone. Ci sono molte probabilità che la vostra personalità vivace, solare ed espansiva venga alla ribalta in questa giornata di martedì 17 settembre 2019. Un aspetto negativo di Urano con la Luna ospitati entrambi nel segno nemico amatissimo del Toro, vi stimolano al protagonismo pur non dandovi quelle vostre abituali energie di cui sempre voi disponete, specie se festeggiate il compleanno dal 25 al 30 di luglio.

Vergine. La Luna, dal segno del Toro, amplifica il vostro fascino dandovi uno smalto particolare, un carisma cui è difficile resistere. Solo Giove e Nettuno vi remano invece contro, informando che il settore denaro è un po’ in crisi. Attenzione a non fare manovre azzardate in questo periodo! Bilancia: Giove, in buon aspetto dal segno buon amico del Sagittario, è pronto a rallegrarvi lo spirito. L’inizio di giornata appare lievemente faticoso. Respirare un’atmosfera di serenità in famiglia e con gli amici più cari sarà il dono più grande della giornata.

Ora parliamo dello Scorpione. Si delinea un martedì mediamente positivo. Plutone, Nettuno, Saturno, Giove, Marte Sole, Mercurio e Venere sono tutti ospitati in segni benevoli per voi e promettono ottimi risultati nel campo dei sentimenti, della vita familiare, delle feconde intuizioni. Riuscirete a portare a compimento diverse vostre iniziative.

Sagittario. Durante la giornata, secondo l’oroscopo di oggi, conterete su una forza dinamica che saprete mettere in atto soprattutto nell’attività concreta, in famiglia e sul posto di lavoro. Saturno vi è moderatamente vicino dal Capricorno e infonde sicurezza in voi stessi. Il prorompente Marte invece, tecnicamente negativo, vi stimola a dare di più in palestra. Capricorno: per voi si prospetta un cielo luminoso. Godrete di prodigiosa iniezione di carica esplosiva, specie se appartenete alla terza decade capricornina.

Acquario. I vostri pianeti governatori, Nettuno e Saturno, vi sono entrambi alleati e promettono una giornata in cui riuscite ad armonizzare la parte fredda e razionale di voi stessi con quella sensibile e affettiva. Solo Luna e Urano continueranno ad esservi ostili: possibile qualche alto e basso nei rapporti familiari e in quelli sociali. Venere, secondo l’oroscopo del giorno, continua a guardarvi sorridente, vi fa proteggere i vostri risparmi offrendovi discrete occasione di investimento.

Infine i Pesci: il quadro generale si presenta ancora positivo per i nati sotto questo segno, con la Luna che questo martedì aggiunge i suoi favori a quelli già stabili di altri pianeti, trovandosi nel segno amico del Toro. L’intuito sarà il vostro formidabile alleato, vi farà vedere oltre, in ogni scelta compiuta, oltre qualsiasi decisione vogliate prendere.

Oroscopo oggi: i segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda settembre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, prosegue per voi un periodo d’oro, siete d’altronde uno dei segni migliori di tutto l’anno.

Bene anche il Leone, specie in amore. Ma anche i Gemelli, che godono di un quadro astrale davvero positivo. Mese positivo anche per il Capricorno: sul lavoro otterrete le soddisfazioni che da molto stavate attendendo.