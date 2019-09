Oroscopo oggi 21 settembre | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

Ariete

Amici dell’Ariete, attenti nella giornata di oggi a come parlate. Potreste infatti dire qualcosa di troppo alla persona sbagliata, e poi non è così facile rimediare. Per questo mantenete la calma e contate fino a dieci prima di aprir bocca. A volte è meglio trattenersi e restare in silenzio.

Toro

Siete chiamati in questo periodo a prendere decisioni importanti e questo ovviamente vi provoca un po’ di ansia e stress. D’altronde è un periodo di forti cambiamenti soprattutto dal punto di vista sentimentale, in cui potreste decidere di chiudere per sempre una storia che ritenete ormai giunta al capolinea.

Oroscopo oggi 21 settembre 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, nella giornata di oggi avete la Luna nel vostro segno e questo porta grandi novità sotto ogni punto di vista. Se avete dei progetti importanti in ballo, impegnatevi per realizzarli, dando il massimo in tutto ciò che fate. Inoltre potete beneficiare del favore di Mercurio e Venere, per un quadro astrale davvero perfetto.

Cancro

Cari Cancro, avete Saturno opposto al vostro segno, e questo vi potrebbe creare più di qualche fastidio sotto molti aspetti. Se c’è una persona che vi soddisfa e vi piace, non abbiate timore a dichiarare i vostri sentimenti e fare di tutto per conquistarla.

Leone

Cari Leone, il vostro solito carattere spavaldo e a tratti prepotente vi porterà a fare di tutto pur di realizzare i vostri obiettivi. In particolare se c’è una persona che vi piace, potreste pensare di fare bella figura vantandovi a più non posso. Siete sicuri che questo sia il modo migliore? Potreste infatti ottenere l’effetto opposto, risultando antipatici.

Oroscopo oggi 21 settembre 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, la vostra proverbiale precisione secondo l’oroscopo di oggi potrebbe raggiungere vette inesplorate, diventando davvero maniacale. Come si dice in questi casi, fate il capello in quattro. Cercate invece di rilassarvi e lasciarvi un po’ andare, senza essere così puntigliosi.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, nella giornata di oggi 21 settembre 2019 siete particolarmente socievoli e spensierati. In amore cercate di essere più fedeli, non potete pensare di volare ogni volta di fiore in fiore, o se volete fare così, non potete al tempo stesso avere una storia seria.

Scorpione

Amici dello Scorpione, secondo l’oroscopo di oggi approfittate del weekend che inizia per recuperare energie e rilassarvi sotto tutti i punti di vista. Trascorrete del tempo con le persone a voi care, magari facendo un bel viaggio o una gita fuori porta.

Oroscopo oggi 21 settembre 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, la Luna in opposizione a Giove nel vostro segno potrebbe mettervi in difficoltà, perché c’è chi in maniera subdola fa di tutto per mettervi il bastone fra le ruote. Tenete la barra dritta e andate avanti per la vostra strada. Pensate bene prima di promettere cose che non potete mantenere.

Capricorno

Cari Capricorno, ultimamente vi vedete fuori forma e con qualche chilo in più. L’oroscopo oggi ,visto anche il fine settimana, potrebbe invitarvi a mettervi finalmente a dieta, o iniziare a fare un po’ di sport. Ne beneficerete sia dal punto di vista fisico che mentale.

Acquario

Amici dell’Acquario, la Luna in Gemelli vi spinge a essere più disponibili anche nei confronti di quelle persone che in generale evitate in ogni modo. In questo modo potreste fare nuove interessanti conoscenze e uscire dal vostro solito ambiente.

Pesci

Ultimamente secondo l’oroscopo di oggi siete particolarmente stressati e vi prendete problemi e ansie che non vi competono. Non fatevi, come si suol dire, film inutili, ma mantenete la calma. Al tempo stesso siate realisti , per capire se eventuali preoccupazioni sono fondate o meno.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda settembre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Toro, con grandi cambiamenti dal punto di vista sentimentale.

Bene anche il Leone. Sul lavoro non potete proprio lamentarvi, siete soddisfatti e alla guida di una squadra che vi ammira e rispetta.

Amici della Bilancia, questo è il momento in cui mettere in cantiere i vostri nuovi progetti.