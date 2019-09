Oroscopo oggi 19 settembre | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO OGGI 19 SETTEMBRE 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di oggi, giovedì 19 settembre 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo oggi lunedì 19 settembre 2019

Ariete

Cari Ariete, non è il caso di adagiarsi troppo sugli allori in questo periodo. Chi ha una relazione stabile e duratura, infatti, potrebbe vivere delle giornate di accese discussioni, le quali mineranno la tenuta del rapporto. In realtà il consiglio è quello di guardare il bicchiere mezzo pieno: certe discussioni aiutano a far emergere dei problemi che, se ignorati, avrebbero potuto portare a rotture definitive.

Toro

Cari amici del Toro, l’Amore è un campo in cui non sono esistite molte flessioni per voi negli ultimi mesi. Va tutto a gonfie vele, sia per chi ha un partner che per chi è ancora alla sua ricerca; domenica, in particolare, sarà una giornata fortunata per nuovi incontri.

Oroscopo oggi 19 settembre 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, siete pieni di progetti e aspirazioni e, nonostante i timori per le delusioni passate, avete voglia di “investire” anche a livello sentimentale. Dovrete avere un po’ di pazienza, perché le previsioni astrali vi vedranno accontentati da novembre. Nel frattempo lavorate per il vostro successo imminente.

Cancro

Cari Cancro, avete un po’ dimenticato l’alfabeto emozionale e il vostro oroscopo suggerisce di dare una bella ripassata. Il vostro partner attende da giorni qualche vostra attenzione in più, quindi non è il caso di deluderlo: potrebbero esserci conseguenze poco piacevoli.

Leone

Cari Leone, le stelle dicono che andando verso il fine settimana il vostro aspetto migliorerà e anche la socievolezza, il che vi predisporrà a nuovi incontri lavorativi. Fortunati? Dipende da come saprete giocare le vostre carte. In Amore è importante che vi concentriate nel recuperare un sentimento prima che voli via.

Oroscopo oggi 19 settembre 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, se non gettate il cuore oltre l’ostacolo non avrete nemmeno l’impulso di seguirlo. Dovete spingervi un po’ più al limite delle vostre possibilità per vederne i confini, per scoprire fin dove potete arrivare. Avete bisogno, insomma, di sentirvi un po’ vivi e ricordarvi che siete anche bravi.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, l’indecisione regna sovrana in queste vostre giornate di metà settembre. Avete smarrito la direzione perché avete sentito troppe voci, troppi pareri su quello che dovrà essere il vostro futuro. Tornate ad essere i padroni assoluti delle vostre scelte.

Scorpione

Cari Scorpione, oggi sarete un po’ più polemici del solito. Quando siete nervosi vi rendete inavvicinabili anche a voi stessi, quindi se ne siete coscienti cercate di mitigare questo atteggiamento con un po’ più di tolleranza nei confronti del prossimo. I primi a beneficiarne sarete proprio voi.

Oroscopo oggi 19 settembre 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, avete un sassolino nella scarpa che desiderate tirare fuori da tempo. Solo che ormai avete quasi paura a starne senza. Fatevi coraggio, perché invece l’oroscopo di oggi vi invita a dar voce a tutto ciò che non avete espresso finora. Se il destinatario è un amico o il partner, ancor di più.

Capricorno

Cari Capricorno, la giornata sarà decisamente favorevole oggi per voi. Sia la Luna che Saturno e Marte sono in aspetto favorevole e miglioreranno il vostro umore. Ultimamente avevate preso ad essere un po’ troppo critici verso il prossimo. Chiedete scusa a qualcuno che avete offeso, se necessario.

Acquario

Cari Acquario, l’autunno è alle porte e voi avete già risentito del cambio di temperatura. Qualche acciacco fisico vi guasterà la giornata, o comunque la renderà più faticosa visto che gli impegni in agenda sono tanti. Non disperate, il week end sta arrivando come la vostra ripresa.

Pesci

Cari Pesci, qualche malinteso di troppo ha guastato un rapporto a cui tenete davvero molto. Non sapete bene come fare per recuperare, ma di certo c’è che sentite di aver sbagliato. Il suggerimento, quindi, è quello di dirlo forte e chiaro, in modo tale che l’interlocutore possa comprendere la vostra sincera retromarcia.

