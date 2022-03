Oroscopo del mese marzo 2022 di TPI: dall’Ariete ai Pesci

OROSCOPO MESE MARZO 2022 – Un nuovo mese è appena iniziato, motivo per cui è importante consultare l’oroscopo di TPI per marzo 2022. Quali sono le previsioni per questo mese? Cosa prevedono le stelle? E quali sono i segni più fortunati? Tanti sono i fattori che influenzano il futuro e gli appassionati delle stelle vogliono scoprire soprattutto cosa succederà nella sfera professionale così come in quella sentimentale. Cosa avrà da dire l’oroscopo di marzo 2022 per l’amore o per il lavoro? Di seguito le previsioni del mese di marzo 2022 per tutti i segni dell’oroscopo, dall’Ariete ai Pesci.

ARIETE

L’oroscopo del mese di marzo 2022 parte proprio da voi, Ariete. Vi aspettano settimane particolarmente intense, ma non necessariamente in negativo. In attesa di Giove, che vi accompagnerà in una fase di recupero a maggio, avete dimostrato nelle ultime settimane di avere molta voglia di fare. Mettervi in gioco non può farvi male, sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Le stelle aprono uno spiraglio positivo, sta a voi cogliere gli indizi.

TORO

Il mese di marzo non è particolarmente positivo per gli amici del Toro. Il 2022 non è partito esattamente come sperato, alcuni episodi hanno intaccato la fiducia in voi stessi, ma non è il momento di abbattersi. Piuttosto, rimboccatevi le maniche e dimostrate di potercela fare nonostante le avversità. In amore si respira un clima di forte tensione.

GEMELLI

Il segno dei Gemelli va incontro ad un periodo di serenità, almeno dal punto di vista economico. Ecco perché è tra i segni fortunati del mese. Una nuova posizione lavorativa è all’orizzonte. Di recente avete ricevuto una proposta, ma è il caso di non tirare troppo la corda e di dare una risposta. Non abbiate paura di lanciarvi verso una nuova realtà, le sfide sono importanti e il cambiamento non è sempre da considerare negativo.

CANCRO

Per il mese di marzo 2022, l’oroscopo del Cancro cerca di essere ottimista, soprattutto perché le idee sono tante, ma il tempo di esporlo forse è poco. Cercate di non scoraggiarvi dinanzi le porte chiuse, piuttosto insistete se siete realmente convinti del vostro pensiero. Mercurio vi aiuterà intorno a metà mese e vi permetterà di riscattarvi agli occhi di chi vi ha sempre giudicato male.

LEONE

Il mese di marzo 2022 per il Leone sarà piuttosto impegnativo, ma nulla di nuovo considerando le precedenti settimane. Quello che manca in questo caso è una ricca dose di pazienza. Secondo l’oroscopo, è necessario dosare bene le parole in uno scontro faccia a faccia e cercare di non alimentare la tensione laddove possibile.

VERGINE

Gli amici della Vergine avranno bisogno di lunga riflessione questo mese prima di prendere una decisione affrettata. Marzo porta consiglio così come le stelle. Riceverete un aiuto imprevisto che schiarirà le idee, ma non lasciatevi scoraggiare dai ritardi sulla tabella di marcia. Sappiate che nel vostro cielo Mercurio e Giove sono contrari, quindi portate pazienza.

BILANCIA

Secondo l’oroscopo di marzo 2022, gli amici della Bilancia hanno un forte asso nella manica, poiché Venere e Marte sono favorevoli. Cosa significa? Che arriveranno belle sorprese dal punto di vista professionale. Lato sentimentale, invece, sarete indecisi se compiere o meno un passo. Avete rimuginato a lungo sulla vostra vita sentimentale, ma non potete continuare ad allontanare il problema quando bussa alla vostra porta.

SCORPIONE

Gli amici dello Scorpione affronteranno il mese di marzo 2022 con un’arma ben appuntita tra le mani. La diffidenza prende il sopravvento, soprattutto dopo aver incassato una delusione dopo l’altra. Al momento siete indecisi se continuare sulla solita strada o valutarne una diversa. Siete ambiziosi di natura e non volete accontentarvi delle briciole altrui. Cercate però di non essere ingordi.

SAGITTARIO

A detta dell’oroscopo di marzo 2022, il Sagittario dovrà impegnarsi duramente questa volta per raggiungere i propri obiettivi. Negli ultimi mesi avete cercato di cancellare i brutti pensieri concedendovi attività divertenti, ma è arrivato il momento di affrontare gli scheletri nell’armadio. Soltanto così potrete essere liberi.

CAPRICORNO

Gli amici del Capricorno affrontano marzo 2022 con una forte grinta. Del resto rientrano tra i segni più fortunati del mese. Di recente avete giocato sulla soglia di casa, senza sbilanciarvi più del dovuto, ma siete stufi di passare inosservati e volete lasciare il segno. Le stelle sono dalla vostra parte e vi accompagneranno verso una nuova avventura. L’amore è silenzioso, arriva in punta di piedi, tendete bene le orecchie.

ACQUARIO

Secondo l’oroscopo di marzo 2022, l’Acquario si ritroverà davanti ad un bivio inatteso. Ogni certezza viene messa in discussione, soprattutto lato professionale. Attenzione alle possibilità e agli sbocchi futuri, non prendete una decisione così su due piedi, piuttosto cercate di capire cosa fa davvero al caso vostro senza lasciarvi abbindolare da quello che pensano gli altri.

PESCI

E chiudiamo l’oroscopo di marzo 2022 con il segno dei Pesci. Cercate di ritagliarvi uno spazio tutto vostro di tanto in tanto, la vita non è fatta semplicemente d’impegni. Ogni tanto è giusto anche dire di no e pensare un po’ di più a ciò che vi fa stare bene, anche se quella decisione ferirà qualcun altro.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente