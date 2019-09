Oroscopo Leone di oggi: previsioni del giorno 14 settembre 2019

Oroscopo Leone oggi 14 settembre 2019

OROSCOPO LEONE OGGI – Qual è l’oroscopo di oggi del segno del Leone? Che giornata sarà? Di seguito l’oroscopo del giorno, sabato 14 settembre 2019, del segno zodiacale nel dettaglio:

La disposizione dei pianeti è variabile per voi Leone durante questo sabato di metà mese, con discrete positività che sono neutralizzate da aspetti un pochino più difficili. Urano in particolare, può costringervi a un ruolo da spettatori più che da protagonisti. Questa ipotesi è valida soprattutto se siete nati nella prima decade del mese. Venere e Mercurio vi danno razionalità e decisione e, in famiglia e con i partner vi regalano la stabilità. Non sarà quindi una brutta giornata per i Leone, ma neanche una di quelle indimenticabili che avete vissuto di recente. Avanti così, il buon periodo continua.

TUTTI GLI OROSCOPI

AMORE

Ma vediamo nel dettaglio cosa è previsto nell’oroscopo di oggi del Leone per l’amore: se siete in coppia, Giove vi rende affettuosi col partner. Vi mostrate concilianti e non esagerate in richieste eccessive. Nel caso abbiate sgarrato il pianeta vi fa in ogni caso perdonare. Grande generosità tra partner.

LAVORO

Urano ostile può indispettirvi, ma voi, con l’appoggio di una bella Venere, terrete una linea di autocontrollo invidiabile. La situazione in generale è stimolante per il vostro spirito competitivo.

