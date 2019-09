Oroscopo Leone di oggi: previsioni del giorno 13 settembre 2019

Oroscopo Leone oggi 13 settembre 2019

OROSCOPO LEONE OGGI – Qual è l’oroscopo di oggi del segno del Leone? Che giornata sarà? Di seguito l’oroscopo del giorno, venerdì 13 settembre 2019, del segno zodiacale nel dettaglio:

L’oroscopo del giorno prevede impegni e scadenze. Una giornata un po’ più faticosa del solito per voi del Leone, dato che Urano vi contrasta facendo abbassare un tantino il livello dei vostri entusiasmi, di quell’atteggiamento esplosivo nei confronti della vita che vi ha caratterizzato negli ultimi tempi. In compenso il Sole, dal segno prudente a voi vicino della Vergine, vi ricongiunge in un certo senso con il mondo, facilitandovi gli affetti.

AMORE

Ma vediamo nel dettaglio cosa è previsto nell’oroscopo di oggi del Leone per quanto riguarda l’amore e gli affetti: affinate la dolcezza con la persona che avete accanto, dimostrando che, anche voi, quando volete, avete un cuore ed è tanto grande. Sono assolutamente vietati alcuni vostri atteggiamenti troppo sbrigativi e superficiali.

LAVORO

Giove continua a esservi propizio e dal segno amico fedele per voi del Sagittario. Ottenete facilitazioni e colpi di fortuna, ma fate attenzione a non chiedere troppo in campo professionale e cercate di controllare le vostre parole durante tutta la giornata.

